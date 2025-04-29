В Шадринске ФСБ поймала предпринимательницу, которая подпольно торговала сигаретами

В Шадринске (Курганская область) сотрудники ФСБ задержали предпринимательницу, которая подпольно торговала сигаретами. Женщина подозревается в приобретении, хранении и реализации крупной партии сигарет без акцизных и специальных марок, что является нарушением УК РФ. Ей грозит штраф в 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
«Установлено, что в 2024 году 47-летняя жительница города Шадринска, занимающаяся реализацией населению различной продукции, в целях из-влечения дополнительного дохода незаконно приобрела крупную партию табачных изделий (сигарет), немаркированных акцизными и специальными марками, после чего стала незаконно хранить их по месту своего жительства, а также в магазине по месту осуществления предпринимательской деятельности, где и продавала „из-под прилавка“ контрафактный товар», — пишет ведомство.
Сотрудники ФСБ изъяли 3962 пачки сигарет, стоимостью свыше 333 тысяч рублей. За совершение данного преступления ей грозит уголовное наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, или принудительные работ до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с дополнительным штрафом до 120 тысяч.
Ранее в Курганской области уже фиксировались случаи незаконной торговли табачной продукцией. В городе полиция изымала у местных жителей крупные партии немаркированных сигарет, возбуждала уголовные дела и устанавливала точки сбыта.
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