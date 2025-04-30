В Кургане арестован новый фигурант по делу о махинациях с земельными участками. Эксклюзив

Потыльчак попал в СИЗО Кургана по делу о групповых махинациях с землей
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец попал в СИЗО по делу о групповых махинациях с землей
Курганец попал в СИЗО по делу о групповых махинациях с землей Фото:
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Экс-глава Половинского района задержан ФСБ

Следователи добились ареста бывшего руководителя филиала «Управления мелиорации по УрФО» Валерия Потыльчака. Мужчину считают причастным к группе лиц, которая занималась получением субсидий за мелиорацию земель в Варгашинском округе. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на заседании суда по избранию меры пресечения.

«Ходатайство следователей удовлетворить. Избрать в отношении Потыльчака меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Потыльчака поместить в СИЗО №1 УФСИН России по Курганской области», — огласила решение судья Елена Сафонова. Арестованный пробудет в СИЗО до 27 июня.

Следователи заявили, что есть доказательства причастности мужчины к групповым мошенническим действиям. Чтобы Потыльчак не смог воздействовать на свидетелей и скрыться за пределами Курганской области, СУ СК выступил с ходатайством о помещении подозреваемого под стражу. Следователь зачитал, что обвиняемый не живет по прописке. Кроме того, он часто выезжает в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, где живут его близкие родственники. Потыльчак свои вину не признавал.

Адвокат Павел Сорокин просил суд о более мягкой мере пресечения. Обвиняемого с ноября трижды допрашивали. Если бы он хотел, то мог воздействовать на свидетелей раньше.

Суд согласился со мнением следователей. Потыльчак был отправлен под стражу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Варгашинском округе были арестованы бывший чиновник местной администрации Евгений Казаков и фермер Атом Симонян. Их обвиняли в махинациях с земельными участками, на которые выделялись субсидии для проведения мелиорации. Деньги были получены, а земля якобы не обработаны. Позднее под арест попали хлебопроизводитель Вардан Саргисян и бизнесмен Армэн Хачатурян, ранее руководивший администрацией Половинского округа.

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Следователи добились ареста бывшего руководителя филиала «Управления мелиорации по УрФО» Валерия Потыльчака. Мужчину считают причастным к группе лиц, которая занималась получением субсидий за мелиорацию земель в Варгашинском округе. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на заседании суда по избранию меры пресечения. «Ходатайство следователей удовлетворить. Избрать в отношении Потыльчака меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Потыльчака поместить в СИЗО №1 УФСИН России по Курганской области», — огласила решение судья Елена Сафонова. Арестованный пробудет в СИЗО до 27 июня. Следователи заявили, что есть доказательства причастности мужчины к групповым мошенническим действиям. Чтобы Потыльчак не смог воздействовать на свидетелей и скрыться за пределами Курганской области, СУ СК выступил с ходатайством о помещении подозреваемого под стражу. Следователь зачитал, что обвиняемый не живет по прописке. Кроме того, он часто выезжает в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, где живут его близкие родственники. Потыльчак свои вину не признавал. Адвокат Павел Сорокин просил суд о более мягкой мере пресечения. Обвиняемого с ноября трижды допрашивали. Если бы он хотел, то мог воздействовать на свидетелей раньше. Суд согласился со мнением следователей. Потыльчак был отправлен под стражу. Ранее URA.RU сообщало, что в Варгашинском округе были арестованы бывший чиновник местной администрации Евгений Казаков и фермер Атом Симонян. Их обвиняли в махинациях с земельными участками, на которые выделялись субсидии для проведения мелиорации. Деньги были получены, а земля якобы не обработаны. Позднее под арест попали хлебопроизводитель Вардан Саргисян и бизнесмен Армэн Хачатурян, ранее руководивший администрацией Половинского округа.
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