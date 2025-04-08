Что известно по делу о махинациях с землей, по которому арестован бывший глава курганского округа

Курганские следователи продолжают расследование дела о махинациях с землей в Варгашинском округе. Накануне ими был задержан четвертый фигурант дела, которым стал бывший глава Половинского округа, а ныне предприниматель Армэн Хачатурян. О том, что известно о махинациях на данный момент, а также всех фигурантах уголовных дел — в материале URA.RU.
Бывший чиновник
Евгений Казаков, бывший начальник управления аграрной политики Варгашинского района, возглавлял сектор с 2012 года в течение восьми лет. До своего назначения Казаков работал чиновником, а до этого занимался частным предпринимательством.
В середине февраля Казаков был арестован. Ему предъявили обвинения в содействии злоупотреблению должностными полномочиями. Согласно материалам следствия, Казаков подписал документацию по мелиоративным работам на участке, выделенном местному фермеру. На эти цели из бюджета было выдано 4,4 миллиона рублей. Однако после выделения денежных средств земля осталась необработанной. Проверка показала, что участки, предназначенные для улучшения состояния почвы, на деле были покрыты сорняками, что вызывает сомнения в законности получения государственных субсидий. В связи с этим Казакову было предъявлено обвинение в пособничестве при злоупотреблении должностными полномочиями. Суд отправил его под стражу на срок два месяца.
Глава КФХ
Местный фермер Атом Симонян стал вторым обвиняемым в процессе. С 2020 года он возглавляет крестьянское (фермерское) хозяйство в селе Медвежьем. До этого Симонян управлял предприятием по перевозкам и занимался продажей хлебобулочных изделий, основателем которого был Вардан Саргисян.
Следствие подозревает Симоняна в том, что он выступал в роли подставного лица при заключении договоров о субсидированной мелиорации. Вместе с другим обвиняемым, Казаковым, Симонян был задержан и арестован. Ему предъявлены обвинения в содействии злоупотреблению должностными полномочиями. Симонян обжаловал решение о заключении под стражу и добился его отмены. В результате суд изменил меру пресечения, наложив запрет на определенные действия, в том числе запрет на контакты с другими фигурантами дела.
Хлебопроизводитель и растениевод
Владелец ряда хлебопекарных предприятий в Кургане Вардан Саргисян был арестован в рамках расследования предполагаемых мошеннических действий в Варгашинском округе. Саргисян, который также занимается земледелием в Макушинском округе, управляет несколькими предприятиями, в том числе хлебокомбинатом «Восточный», зарегистрированным на его детей.
Арест был произведен 20 марта. Согласно представленным данным следствия, есть подозрения, что Саргисян мог покинуть город и страну накануне встречи с представителями Следственного комитета. Однако сам бизнесмен отрицает возможность такого развития событий.
По мнению следователей, Саргисян является организатором схемы по приобретению земельных участков через фермера Симоняна. Он пытался оказать давление на ключевого свидетеля в деле.
Саргисяну выдвинули обвинения аналогичные тем, что были предъявлены двум другим фигурантам дела. По ходатайству следственных органов суд постановил заключить его под стражу в СИЗО на время дальнейшего расследования.
Второй экс-чиновник
Бывший глава Половинского района, Армэн Хачатурян, стал новым участником расследования махинаций с земельными участками. Хачатурян руководил районом с 2015 по 2020 год, после чего перешел в бизнес. Из политики он окончательно не ушел — продолжил заниматься политической деятельностью, став депутатом районной думы.
Изначально Хачатурян фигурировал в качестве свидетеля в делах против Казакова, Симоняна и Саргисяна. Впоследствии его статус был пересмотрен, и он стал подозреваемым. Обвинения, предъявленные Хачатуряну, оказались более серьезными по сравнению с другими фигурантами дела. По информации следственного управления СК России по Курганской области, ему инкриминируются преступления, предусмотренные ч.2 ст.210 и ч.4 ст.159.2 УК РФ, включая участие в преступной организации и мошенничество.
Армэн Хачатурян был задержан в начале апреля, ему было предъявлено обвинение. Ему инкриминируют ущерб уже в размере 12 миллионов рублей. Суд постановил арестовать его до 2 июня в качестве меры пресечения.
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