Владелец сети магазинов, работающих под итальянским брендом, раскрыл причины продажи бизнеса

В центре Кургана избавляются от обувной сети магазинов из-за убыточности
© Служба новостей «URA.RU»
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В центре Кургана распродают обувные магазины
В центре Кургана распродают обувные магазины Фото:

В центре Кургана выставили на продажу нескольких магазинов, работающих под одним из итальянских брендов, из-за убыточности и перехода в другой бизнес. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказал собственник торговый площадей. 

«Сокращаемся из-за нового налога НДС, которым обложили малый бизнес, чтобы перейти в мелкий бизнес. Развиваться стало не выгодно», — отметил URA.RU собственник.

Также владелец отметил, что прибыль приносят только вклады. Торговые площади, выставленные им на продажу, вероятно будут выкуплены уже под ведение другого бизнеса. Это он связывает с тем, что обувной бизнес находится в упадке. 

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на фоне возвращения иностранных компаний избавляются от магазинов под итальянским брендом. Торговые точки на первой линии продают на центральных улицах города. В начале апреля появилась информация, что зарубежные бренды подумывают вернуться в Россию. Эксперты отмечают, что это может произойти уже в ближайшие месяцы. 

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В центре Кургана выставили на продажу нескольких магазинов, работающих под одним из итальянских брендов, из-за убыточности и перехода в другой бизнес. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказал собственник торговый площадей.  «Сокращаемся из-за нового налога НДС, которым обложили малый бизнес, чтобы перейти в мелкий бизнес. Развиваться стало не выгодно», — отметил URA.RU собственник. Также владелец отметил, что прибыль приносят только вклады. Торговые площади, выставленные им на продажу, вероятно будут выкуплены уже под ведение другого бизнеса. Это он связывает с тем, что обувной бизнес находится в упадке.  Ранее URA.RU писало, что в Кургане на фоне возвращения иностранных компаний избавляются от магазинов под итальянским брендом. Торговые точки на первой линии продают на центральных улицах города. В начале апреля появилась информация, что зарубежные бренды подумывают вернуться в Россию. Эксперты отмечают, что это может произойти уже в ближайшие месяцы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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