Курганских пожарных поздравили с профессиональным праздником

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил работников и ветеранов противопожарной службы с Днем пожарной охраны, отметив их вклад в обеспечение безопасности региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
По словам губернатора, сотрудники пожарной службы проявляют профессионализм и самоотверженность в борьбе с огнем в любое время суток. «Огонь проверяет ваш профессионализм днем и ночью, несмотря на выходные и праздники. Наш регион неоднократно сталкивался с огненной стихией, весенними пожарами, когда сильный ветер за секунды распространял огонь на сотни метров, километры. Если бы не ваше мужество и решительность, последствия были бы куда более масштабными. Рискуя своими жизнями, вы спасали чужие. Спасибо вам за самоотверженность и храбрость», — говорится в поздравлении Шумкова.
Глава региона также сообщил, что власти продолжают укреплять материально-техническую базу пожарной службы. С 2018 года муниципальным постам и пожарным частям передано более 160 пожарных машин, сотрудникам муниципальных пожарных постов повысили заработную плату и обеспечили их новой формой. Кроме того, в населенных пунктах устанавливаются современные системы оповещения, а в жилых домах появляются автономные пожарные извещатели.
Кроме того, пожарных поздравил председатель Курганской облдумы Дмитрий Фролов. «В этот праздничный день желаю всем сотрудникам пожарной охраны крепкого здоровья, успехов, добра и благополучия!», — пишет председатель у себя в соцсетях.
Ранее губернатор Вадим Шумков поздравлял и работников других экстренных служб региона. В частности, сотрудников скорой медицинской помощи, отмечая их вклад в обеспечение безопасности и здоровья жителей.
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