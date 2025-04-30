Суд завершил двадцатилетнюю процедуру банкротства пермского завода, купленного оборонным предприятием Кургана

Арбитражный суд Пермского края 30 апреля завершил процедуру конкурсного производства ФГУП «Машзавод имени Дзержинского». Дело о банкротстве завода было возбуждено двадцать лет назад — 30 ноября 2005 года. В марте 2025 года стало известно, что пермский ЗиД продал все активы в рамках процедуры банкротства. Имущество было приобретено АО «НПО „Курганприбор“. Это предприятие в 2023 году за 725 млн рублей купило основные активы завода.
«За период рассмотрения дела судом вводились различные виды процедур банкротства. Применялись процедуры наблюдения, мирового соглашения, внешнего управления, конкурсного производства. В рамках дела рассмотрено огромное количество обособленных споров, в том числе о включении требований в реестр кредиторов. А также о признании сделок недействительными, о взыскании убытков, жалобы на действия арбитражных управляющих, разногласия между арбитражными управляющими и кредиторами», — сообщает арбитраж в своем telegram-канале.
Как сообщил конкурсный управляющий, итогом применения процедур банкротства стало сохранение предприятия как действующего единого имущественного комплекса, увеличение численности сотрудников до 868 человек. Кроме того, годовая выручка выросла почти в три раза. Имущественный комплекс продали одним лотом за 725 млн рублей. Также была взыскана дебиторская задолженности в размере 3,9 млн рублей. Это позволило погасить более половины текущих обязательств предприятия.
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