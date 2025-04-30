Спецпосланник Трампа раскрыл, что его поразило в Москве

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в эфире рассказал о своих впечатлениях от посещения Кремля во время недавнего визита в Москву. Он назвал резиденцию российского президента «впечатляющим местом» и признался, что был поражен значимостью своей миссии.
«Я прибыл в Кремль и я был впечатлен. И я был охвачен благоговением, что я здесь от имени правительства США и пытаюсь заключить мирную сделку», — заявил Уиткофф в интервью радиостанции WABC. Он подчеркнул, что был глубоко впечатлен важностью происходящих событий и тем, что его присутствие там символизировало стремление американского народа и президента Трампа спасти человеческие жизни.
Визит Уиткоффа в Москву 25 апреля стал его четвертым с начала 2025 года. Он провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а также встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. По данным Кремля, обсуждались вопросы урегулирования украинского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что такие встречи являются важным каналом связи, но ожидать мгновенных результатов не стоит.
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