Спецпосланник Трампа раскрыл, что его поразило в Москве

Спецпосланник США Уиткофф был впечатлен Кремлем после встречи с Путиным
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Переговоры Путина и Уиткоффа прошли в Кремле 25 апреля
Переговоры Путина и Уиткоффа прошли в Кремле 25 апреля Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в эфире рассказал о своих впечатлениях от посещения Кремля во время недавнего визита в Москву. Он назвал резиденцию российского президента «впечатляющим местом» и признался, что был поражен значимостью своей миссии.

«Я прибыл в Кремль и я был впечатлен. И я был охвачен благоговением, что я здесь от имени правительства США и пытаюсь заключить мирную сделку», — заявил Уиткофф в интервью радиостанции WABC. Он подчеркнул, что был глубоко впечатлен важностью происходящих событий и тем, что его присутствие там символизировало стремление американского народа и президента Трампа спасти человеческие жизни.

Визит Уиткоффа в Москву 25 апреля стал его четвертым с начала 2025 года. Он провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а также встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. По данным Кремля, обсуждались вопросы урегулирования украинского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что такие встречи являются важным каналом связи, но ожидать мгновенных результатов не стоит.

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Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в эфире рассказал о своих впечатлениях от посещения Кремля во время недавнего визита в Москву. Он назвал резиденцию российского президента «впечатляющим местом» и признался, что был поражен значимостью своей миссии. «Я прибыл в Кремль и я был впечатлен. И я был охвачен благоговением, что я здесь от имени правительства США и пытаюсь заключить мирную сделку», — заявил Уиткофф в интервью радиостанции WABC. Он подчеркнул, что был глубоко впечатлен важностью происходящих событий и тем, что его присутствие там символизировало стремление американского народа и президента Трампа спасти человеческие жизни. Визит Уиткоффа в Москву 25 апреля стал его четвертым с начала 2025 года. Он провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а также встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. По данным Кремля, обсуждались вопросы урегулирования украинского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что такие встречи являются важным каналом связи, но ожидать мгновенных результатов не стоит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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