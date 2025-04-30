Известный комик Евгений Петросян через суд добился выселения своей дочери Викторины из квартиры в Москве. Журналисты обратились за комментарием к дочери юмориста.
«Я не общаюсь с отцом», — ответила Викторина, передает Starhit.ru. Она призналась, что не поддерживает отношения с отцом и узнала о судебном решении только от представителей прессы. Сам Евгений Петросян также прокомментировал ситуацию. По его словам, отношения с дочерью давно прерваны, и он считает Викторину «бывшим членом семьи».
Напомним, после развода Евгения Петросяна с Еленой Степаненко их совместная дочь Викторина поддержала бывшую супругу юмориста. Вместе они инициировали судебные разбирательства с целью не допустить передачи имущества Петросяна его нынешней жене, Татьяне Брухуновой. На протяжении последних пяти лет Викторина проживает в США.
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