«Не общаюсь»: дочь Петросяна отреагировала на поступок отца

Дочь Петросяна прокомментировала свою выписку из московской квартиры
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По словам Петросяна, отношения с дочкой давно прерваны
По словам Петросяна, отношения с дочкой давно прерваны Фото:

Известный комик Евгений Петросян через суд добился выселения своей дочери Викторины из квартиры в Москве. Журналисты обратились за комментарием к дочери юмориста.

«Я не общаюсь с отцом», — ответила Викторина, передает Starhit.ru. Она призналась, что не поддерживает отношения с отцом и узнала о судебном решении только от представителей прессы. Сам Евгений Петросян также прокомментировал ситуацию. По его словам, отношения с дочерью давно прерваны, и он считает Викторину «бывшим членом семьи».

Напомним, после развода Евгения Петросяна с Еленой Степаненко их совместная дочь Викторина поддержала бывшую супругу юмориста. Вместе они инициировали судебные разбирательства с целью не допустить передачи имущества Петросяна его нынешней жене, Татьяне Брухуновой. На протяжении последних пяти лет Викторина проживает в США.

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Известный комик Евгений Петросян через суд добился выселения своей дочери Викторины из квартиры в Москве. Журналисты обратились за комментарием к дочери юмориста. «Я не общаюсь с отцом», — ответила Викторина, передает Starhit.ru. Она призналась, что не поддерживает отношения с отцом и узнала о судебном решении только от представителей прессы. Сам Евгений Петросян также прокомментировал ситуацию. По его словам, отношения с дочерью давно прерваны, и он считает Викторину «бывшим членом семьи». Напомним, после развода Евгения Петросяна с Еленой Степаненко их совместная дочь Викторина поддержала бывшую супругу юмориста. Вместе они инициировали судебные разбирательства с целью не допустить передачи имущества Петросяна его нынешней жене, Татьяне Брухуновой. На протяжении последних пяти лет Викторина проживает в США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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