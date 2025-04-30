Песков ответил на вопрос, какой Путин в жизни

В новом фильме о 25-летии президентства Владимира Путина будет ответ на вопрос о том, какой он в жизни. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ.
«25 лет как Путин стал Путиным нашей стране. Понимаете, о чем я говорю? И совсем скоро на телеканале „Россия“ выйдет фильм про Путина, про то, как он 25 лет руководит страной. Работали очень талантливые люди, и они пытались ответить на ваш вопрос», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос о том, какой Путин в жизни. Об этом он сообщил на форуме «Знание. Первые», трансляция которого шла на официальном сайте. Песков также добавил, что россиянам очень повезло с тем, что Путин является президентом страны.
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