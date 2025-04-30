Песков ответил на вопрос, какой Путин в жизни

Песков: в новом фильме про Путина будет ответ на вопрос о том, какой он в жизни
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Скоро на телеканале «Россия» выйдет фильм, посвященный президентству Путина
Скоро на телеканале «Россия» выйдет фильм, посвященный президентству Путина Фото:
новость из сюжета
В России проходит просветительский марафон «Знание. Первые»

В новом фильме о 25-летии президентства Владимира Путина будет ответ на вопрос о том, какой он в жизни. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ.

«25 лет как Путин стал Путиным нашей стране. Понимаете, о чем я говорю? И совсем скоро на телеканале „Россия“ выйдет фильм про Путина, про то, как он 25 лет руководит страной. Работали очень талантливые люди, и они пытались ответить на ваш вопрос», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос о том, какой Путин в жизни. Об этом он сообщил на форуме «Знание. Первые», трансляция которого шла на официальном сайте. Песков также добавил, что россиянам очень повезло с тем, что Путин является президентом страны. 

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В новом фильме о 25-летии президентства Владимира Путина будет ответ на вопрос о том, какой он в жизни. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ. «25 лет как Путин стал Путиным нашей стране. Понимаете, о чем я говорю? И совсем скоро на телеканале „Россия“ выйдет фильм про Путина, про то, как он 25 лет руководит страной. Работали очень талантливые люди, и они пытались ответить на ваш вопрос», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос о том, какой Путин в жизни. Об этом он сообщил на форуме «Знание. Первые», трансляция которого шла на официальном сайте. Песков также добавил, что россиянам очень повезло с тем, что Путин является президентом страны. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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