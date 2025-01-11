Что известно о западном фильме «Кремлевский Волшебник», где появится Путин

Британский актер Джуд Лоу, признанный самым сексуальным мужчиной мира по версии журнала People, сыграет роль президента РФ Владимира Путина в новом французском фильме «Кремлевский волшебник». Роль российского лидера в нем не центральная — внимание будет сосредоточено на вымышленном советнике Путина — Вадиме Баранове. О том, кто сыграет главные роли и реакция Джуда Лоу на полученную роль — в материале URA.RU.
О фильме
Фильм был анонсирован в мае 2024 года в Каннах. Его режиссер и соавтор сценария — француз Оливье Ассайяс, который ранее снимал мелодраму «Париж, я люблю тебя», триллер «Афера в Майами», драму «Зильс-Мария» и множество других.
Фильм будет строиться на вымышленных событиях, однако считается, что прототипом главного героя — Баранова, стал реальный советник Путина Владислав Сурков. Фильм основан на романе швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник».
Баранова сыграет американский актер Пол Дано, ранее сыгравший Пьера Безухова в британском сериале «Война и мир», Загадочника в «Бэтмене», а также снявшийся вместе с актером Робертом Де Ниро в «Быть Флинном».
Помимо него, в фильме появятся: Алисия Викандер (сыгравшая новую Лару Крофт), Зак Галифианакис (известный по «Мальчишнику в Вегасе»), Том Старридж и Джуд Лоу. Последний, как сообщали американские СМИ, уже согласился на роль и даже начал подготовку.
«Я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, поэтому я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: "О , Боже, что я сказал?" Именно так я часто себя чувствую, когда говорю да», — приводит издание Deadline слова Лоу.
Дата начала съемок «Кремлевского волшебника» не названа. Дата премьеры также неизвестна.
О романе
Книга The Wizard of the Kremlin была написана Эмполи в 2022 году и вышла во Франции после начала СВО. За тот год роман продался тиражом более 430 тысяч экземпляров и стал бестселлером.
Начинается роман с того, что рассказчик приезжает в Москву, чтобы изучить творчество Евгения Замятина, в частности роман-антиутопию «Мы». В своих поисках расскачзик натыкается на аккаунт Баранова в соцсетях, назначает с ним встречу и встречается в отдаленном загородном доме. Дальнейшие действия состоят из того, что рассказал Баранов, в частности, о его взрослении в эпоху СССР, взаимодействии с персонажами, похожими на бизнесмена Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом), олигарха Бориса Березовского и Путина.
Несмотря на то, что в романе присутствует ряд исторических лиц, он имеет мало общего с реальными событиями. По версии газеты The New York Times, образ РФ и ее лидера в книге представлен в привлекательном свете.
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