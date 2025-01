Что известно о западном фильме «Кремлевский Волшебник», где появится Путин

Джуд Лоу сыграет роль Путина в фильме «Кремлевский волшебник»

11 января 2025 в 16:47 Размер текста - 17 +

Джуд Лоу сыграет Путина в новом французском фильме Фото: IMAGO/James Warren/Global Look Press Британский актер Джуд Лоу, признанный самым сексуальным мужчиной мира по версии журнала People, сыграет роль президента РФ Владимира Путина в новом французском фильме «Кремлевский волшебник». Роль российского лидера в нем не центральная — внимание будет сосредоточено на вымышленном советнике Путина — Вадиме Баранове. О том, кто сыграет главные роли и реакция Джуда Лоу на полученную роль — в материале URA.RU. О фильме Баранова сыграет Пол Дано Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press Фильм был анонсирован в мае 2024 года в Каннах. Его режиссер и соавтор сценария — француз Оливье Ассайяс, который ранее снимал мелодраму «Париж, я люблю тебя», триллер «Афера в Майами», драму «Зильс-Мария» и множество других. Фильм будет строиться на вымышленных событиях, однако считается, что прототипом главного героя — Баранова, стал реальный советник Путина Владислав Сурков. Фильм основан на романе швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник». Известный по «Мальчишнику в Вегасе» Галифианакис сыграет в фильме Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Баранова сыграет американский актер Пол Дано, ранее сыгравший Пьера Безухова в британском сериале «Война и мир», Загадочника в «Бэтмене», а также снявшийся вместе с актером Робертом Де Ниро в «Быть Флинном». Помимо него, в фильме появятся: Алисия Викандер (сыгравшая новую Лару Крофт), Зак Галифианакис (известный по «Мальчишнику в Вегасе»), Том Старридж и Джуд Лоу. Последний, как сообщали американские СМИ, уже согласился на роль и даже начал подготовку. «Я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, поэтому я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: "О , Боже, что я сказал?" Именно так я часто себя чувствую, когда говорю да», — приводит издание Deadline слова Лоу. Дата начала съемок «Кремлевского волшебника» не названа. Дата премьеры также неизвестна. О романе Роль Викандер в грядущем фильме неизвестна Фото: Rocco Spaziani/Keystone Press Agency/Global Look Press Книга The Wizard of the Kremlin была написана Эмполи в 2022 году и вышла во Франции после начала СВО. За тот год роман продался тиражом более 430 тысяч экземпляров и стал бестселлером. Начинается роман с того, что рассказчик приезжает в Москву, чтобы изучить творчество Евгения Замятина, в частности роман-антиутопию «Мы». В своих поисках расскачзик натыкается на аккаунт Баранова в соцсетях, назначает с ним встречу и встречается в отдаленном загородном доме. Дальнейшие действия состоят из того, что рассказал Баранов, в частности, о его взрослении в эпоху СССР, взаимодействии с персонажами, похожими на бизнесмена Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом), олигарха Бориса Березовского и Путина. Несмотря на то, что в романе присутствует ряд исторических лиц, он имеет мало общего с реальными событиями. По версии газеты The New York Times, образ РФ и ее лидера в книге представлен в привлекательном свете.

