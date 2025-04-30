Жители Курганской области выиграли два миллиона в лотереи

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С начала года в Курганской области в лотереи выиграли четыре человека
С начала года в Курганской области в лотереи выиграли четыре человека Фото:

Два жителя Курганской области выиграли по миллиону рублей в лотерею. Обладателями крупных выигрышей стали клиенты из Далматовского и Притобольного районов. Розыгрыш прошел 20 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба «Почты России».

«С начала 2025 года уже четыре клиента „Почты России“ в Курганской области стали лотерейными миллионерами. Два предыдущих выигрыша в один миллион рублей получили жители Куртамышского и Притобольного районов», — отмечают в «Почте России».

Ранее URA.RU сообщало, что курганец выиграл в лотерею более двух миллионов рублей. Розыгрыш состоялся 11 апреля 2025 года.

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Два жителя Курганской области выиграли по миллиону рублей в лотерею. Обладателями крупных выигрышей стали клиенты из Далматовского и Притобольного районов. Розыгрыш прошел 20 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба «Почты России». «С начала 2025 года уже четыре клиента „Почты России“ в Курганской области стали лотерейными миллионерами. Два предыдущих выигрыша в один миллион рублей получили жители Куртамышского и Притобольного районов», — отмечают в «Почте России». Ранее URA.RU сообщало, что курганец выиграл в лотерею более двух миллионов рублей. Розыгрыш состоялся 11 апреля 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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