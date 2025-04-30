Жители Курганской области выиграли два миллиона в лотереи

Два жителя Курганской области выиграли по миллиону рублей в лотерею. Обладателями крупных выигрышей стали клиенты из Далматовского и Притобольного районов. Розыгрыш прошел 20 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба «Почты России».
«С начала 2025 года уже четыре клиента „Почты России“ в Курганской области стали лотерейными миллионерами. Два предыдущих выигрыша в один миллион рублей получили жители Куртамышского и Притобольного районов», — отмечают в «Почте России».
Ранее URA.RU сообщало, что курганец выиграл в лотерею более двух миллионов рублей. Розыгрыш состоялся 11 апреля 2025 года.
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