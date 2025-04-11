Курганец выиграл в лотерею более двух миллионов рублей

Житель Курганской области стал миллионером. Он выиграл суперприз 2 414 478 рублей в одной из государственных лотерей. Розыгрыш состоялся 11 апреля 2025 года. О победе курганца сообщила пресс-служба «Столото».
«11 апреля был разыгран суперприз в 5955 тираже одной из государственных — 2 414 478 рублей. Победителем стал житель Курганской области. Счастливчик еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр», — сообщает пресс-служба «Столото».
Ранее URA.RU рассказывало о курганцах, которые становились победителям лотерей. Они живут в селах Курганской области и выиграли по миллиону в январских тиражах.
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