11 апреля 2025

Курганец выиграл в лотерею более двух миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец стал обладателем суперприза, но пока не обратился за выигрышем
Курганец стал обладателем суперприза, но пока не обратился за выигрышем Фото:

Житель Курганской области стал миллионером. Он выиграл суперприз 2 414 478 рублей в одной из государственных лотерей. Розыгрыш состоялся 11 апреля 2025 года. О победе курганца сообщила пресс-служба «Столото».

«11 апреля был разыгран суперприз в 5955 тираже одной из государственных — 2 414 478 рублей. Победителем стал житель Курганской области. Счастливчик еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр», — сообщает пресс-служба «Столото».

Ранее URA.RU рассказывало о курганцах, которые становились победителям лотерей. Они живут в селах Курганской области и выиграли по миллиону в январских тиражах. 

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Житель Курганской области стал миллионером. Он выиграл суперприз 2 414 478 рублей в одной из государственных лотерей. Розыгрыш состоялся 11 апреля 2025 года. О победе курганца сообщила пресс-служба «Столото». «11 апреля был разыгран суперприз в 5955 тираже одной из государственных — 2 414 478 рублей. Победителем стал житель Курганской области. Счастливчик еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр», — сообщает пресс-служба «Столото». Ранее URA.RU рассказывало о курганцах, которые становились победителям лотерей. Они живут в селах Курганской области и выиграли по миллиону в январских тиражах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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