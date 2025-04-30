Самый медийный пермский синоптик рассказал о погоде на майские праздники

Погода в первые дни мая в Пермском крае будет холодной и дождливой. Регион окажется под влиянием холодной воздушной массы, рассказал URA.RU доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов. По его словам, во вторник, 1 мая, температура воздуха не превысит пяти градусов тепла.
«В четверг, 1 мая, как мы и отмечали ранее, будет холодно, около +5 градусов днем. Ночью пройдет холодный фронт с небольшими дождями, за ним распространится арктическая холодная воздушная масса. 2 мая погоду определит промежуточный гребень повышенного давления. Ночью будет ясно и холодно: 0...-5 по краю и до минус 2 градусов — в Перми. Днем по краю ожидается +5...+10 градусов, в Перми до 8 градусов тепла», — отметил Шихов.
В субботу, 3 мая, очередной циклон, идущий с запада, принесет достаточно сильные дожди, которые охватят весь Пермский край. При этом днем по краю потеплеет до 7-12 градусов, в Перми воздух прогреется до 10 градусов. Первое кратковременное, но «значительное потепление» ожидается лишь 5 мая, отмечает Шихов: ветер юго-западного направления принесет в регион теплый воздух. Благодаря этому, в краевой столице ожидается до +20 градусов.
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