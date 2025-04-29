29 апреля 2025

Прикамье еще не оправилось от снегопада, а на горизонте уже новая напасть

Новый арктический циклон принесет в Пермский край штормовой ветер и дожди
© Служба новостей «URA.RU»
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На Первомай спрогнозировали ощутимое похолодание
На Первомай спрогнозировали ощутимое похолодание Фото:

Пермский край в среду, 30 апреля, окажется во власти нового арктического циклона. В связи с этим ожидается усиление ветра и дожди, сообщил доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов.

«С циклоном будет связано очередное существенное усиление ветра до 15-18 м/с в южной части края днем 30 апреля, а также дожди. По северу и востоку может выпасть до 10-15 мм осадков днем 30 апреля и в ночь на 1 мая, по остальной территории — 1-8 мм», — указано в telegram-канале эксперта.

По мнению Шихова, дожди будут способствовать интенсивному таянию снега. В ночь на 1 мая в тылу циклона начнется вторжение арктического воздуха. В День весны и труда температура в регионе не поднимется выше 8 градусов, в Перми будет не более 6. Ночь на 2 мая отметится повсеместными заморозками. Они будут более заметны на востоке Прикамья, где еще не растает снег.

Ранее пермякам показали, как выглядит циклон, заваливший снегом край. Подробнее о том, как жители Прикамья справлялись с непогодой — узнаете из трансляции URA.RU.

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Пермский край в среду, 30 апреля, окажется во власти нового арктического циклона. В связи с этим ожидается усиление ветра и дожди, сообщил доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов. «С циклоном будет связано очередное существенное усиление ветра до 15-18 м/с в южной части края днем 30 апреля, а также дожди. По северу и востоку может выпасть до 10-15 мм осадков днем 30 апреля и в ночь на 1 мая, по остальной территории — 1-8 мм», — указано в telegram-канале эксперта. По мнению Шихова, дожди будут способствовать интенсивному таянию снега. В ночь на 1 мая в тылу циклона начнется вторжение арктического воздуха. В День весны и труда температура в регионе не поднимется выше 8 градусов, в Перми будет не более 6. Ночь на 2 мая отметится повсеместными заморозками. Они будут более заметны на востоке Прикамья, где еще не растает снег. Ранее пермякам показали, как выглядит циклон, заваливший снегом край. Подробнее о том, как жители Прикамья справлялись с непогодой — узнаете из трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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