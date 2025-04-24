Глава Екатеринбурга объяснил участие в губернаторских выборах и анонсировал тур по области

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обозначил, что заявился на праймериз «Единой России» не конкурировать с врио губернатора Денисом Паслером, а поддержать его. В разговоре с URA.RU глава города также заявил, что ему предстоят поездки по региону.
Как сообщало URA.RU, решение о том, что Орлов будет символически оппонировать Паслеру во внутрипартийном голосовании, принял президиум регионального политсовета «Единой России». Заседание прошло 24 апреля.
«Почему я [стал соперником Дениса Паслера на праймериз]? Наверное, потому, что от города зависит процентов 40 результата на выборах. Все-таки я достаточно давно работаю, считаю, что у нас профессиональная команда и мы можем показать хороший результат для поддержки нашего кандидата. Это же не значит, что я в конкуренции [с врио губернатора], это значит, что я в поддержке. Идеология [этого решения] именно такая», — подчеркнул Орлов.
По его словам, с Паслером он эту тему не обсуждал, только «с руководством партии». «Денис Владимирович, естественно, знал об этом, он не против. Будем работать», — добавил мэр.
На вопрос, оценивать выдвижение Орлова в спарринг-партнеры Паслера как позитивный или негативный для него политический сигнал, Орлов ответил следующим образом: «Это обычная, рутинная работа». Он также напомнил, что в соответствии с уставом партии ему предстоит встретиться с 70% секретарей первичных отделений «Единой России». «Предстоят встречи во всех управленческих округах — Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Первоуральск…» — сказал Орлов.
Говоря об эмоциях, когда узнал о решении начальства, мэр отметил, что «не привык радоваться или расстраиваться». «Я просто это принимаю как руководство к действию. Я человек, встроенный в вертикаль, работаю давно, для меня это один из элементов работы», — резюмировал Орлов.
Что о его участии в праймериз говорят источники URA.RU и эксперты — в материале по ссылке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!