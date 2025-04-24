24 апреля 2025

Глава Екатеринбурга объяснил участие в губернаторских выборах и анонсировал тур по области

Мэр Орлов о праймериз ЕР: для меня это обычная рутинная работа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Орлов свое участие в праймериз рассматривает как поддержку Дениса Паслера
Алексей Орлов свое участие в праймериз рассматривает как поддержку Дениса Паслера Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обозначил, что заявился на праймериз «Единой России» не конкурировать с врио губернатора Денисом Паслером, а поддержать его. В разговоре с URA.RU глава города также заявил, что ему предстоят поездки по региону.

Как сообщало URA.RU, решение о том, что Орлов будет символически оппонировать Паслеру во внутрипартийном голосовании, принял президиум регионального политсовета «Единой России». Заседание прошло 24 апреля.

«Почему я [стал соперником Дениса Паслера на праймериз]? Наверное, потому, что от города зависит процентов 40 результата на выборах. Все-таки я достаточно давно работаю, считаю, что у нас профессиональная команда и мы можем показать хороший результат для поддержки нашего кандидата. Это же не значит, что я в конкуренции [с врио губернатора], это значит, что я в поддержке. Идеология [этого решения] именно такая», — подчеркнул Орлов.

По его словам, с Паслером он эту тему не обсуждал, только «с руководством партии». «Денис Владимирович, естественно, знал об этом, он не против. Будем работать», — добавил мэр.

На вопрос, оценивать выдвижение Орлова в спарринг-партнеры Паслера как позитивный или негативный для него политический сигнал, Орлов ответил следующим образом: «Это обычная, рутинная работа». Он также напомнил, что в соответствии с уставом партии ему предстоит встретиться с 70% секретарей первичных отделений «Единой России». «Предстоят встречи во всех управленческих округах — Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Первоуральск…» — сказал Орлов.

Говоря об эмоциях, когда узнал о решении начальства, мэр отметил, что «не привык радоваться или расстраиваться». «Я просто это принимаю как руководство к действию. Я человек, встроенный в вертикаль, работаю давно, для меня это один из элементов работы», — резюмировал Орлов.

Что о его участии в праймериз говорят источники URA.RU и эксперты — в материале по ссылке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обозначил, что заявился на праймериз «Единой России» не конкурировать с врио губернатора Денисом Паслером, а поддержать его. В разговоре с URA.RU глава города также заявил, что ему предстоят поездки по региону. Как сообщало URA.RU, решение о том, что Орлов будет символически оппонировать Паслеру во внутрипартийном голосовании, принял президиум регионального политсовета «Единой России». Заседание прошло 24 апреля. «Почему я [стал соперником Дениса Паслера на праймериз]? Наверное, потому, что от города зависит процентов 40 результата на выборах. Все-таки я достаточно давно работаю, считаю, что у нас профессиональная команда и мы можем показать хороший результат для поддержки нашего кандидата. Это же не значит, что я в конкуренции [с врио губернатора], это значит, что я в поддержке. Идеология [этого решения] именно такая», — подчеркнул Орлов. По его словам, с Паслером он эту тему не обсуждал, только «с руководством партии». «Денис Владимирович, естественно, знал об этом, он не против. Будем работать», — добавил мэр. На вопрос, оценивать выдвижение Орлова в спарринг-партнеры Паслера как позитивный или негативный для него политический сигнал, Орлов ответил следующим образом: «Это обычная, рутинная работа». Он также напомнил, что в соответствии с уставом партии ему предстоит встретиться с 70% секретарей первичных отделений «Единой России». «Предстоят встречи во всех управленческих округах — Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Первоуральск…» — сказал Орлов. Говоря об эмоциях, когда узнал о решении начальства, мэр отметил, что «не привык радоваться или расстраиваться». «Я просто это принимаю как руководство к действию. Я человек, встроенный в вертикаль, работаю давно, для меня это один из элементов работы», — резюмировал Орлов. Что о его участии в праймериз говорят источники URA.RU и эксперты — в материале по ссылке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...