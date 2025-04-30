Россельхознадзор изъял у бизнесмена 37 гектаров земли в Курганской области

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Бизнесмен игнорировал предписания (архивное фото)
Бизнесмен игнорировал предписания (архивное фото) Фото:

Россельхознадзор начал процедуру изъятия трех неиспользуемых сельских участков общей площадью 37 гектаров в Катайском МО (Курганская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Россельхознадзоре пояснили, что нарушение земельного законодательства на этих участках впервые было выявлено еще в октябре 2022 года: «На всей площади зафиксировали зарастание и неиспользование сельскохозяйственной земли по назначению», — говорится сообщении ведомства. После этого собственнику Зернову А.С. выдали предостережения о недопустимости нарушений, был составлен административный протокол по части 2 статьи 8.8 КоАП РФ (штраф).

В июне 2024 года Россельхознадзор провел проверку исполнения ранее выданного предписания и установил, что земля по-прежнему не используется по назначению. В связи с этим был составлен новый административный протокол и материалы направлены в суд. 21 августа 2024 года мировой судья (Свердловская область) привлек собственника к административной ответственности в виде штрафа. Однако предписание продолжало игнорироваться, и управление Россельхознадзора начало процедуру изъятия участков.

Ранее аналогичные меры принимались и в других регионах. Например, в Челябинской области природоохранная прокуратура обратилась в арбитражный суд с требованием вернуть муниципалитету сельхозземли, переданные компаниям без торгов и с нарушением целевого назначения.

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Россельхознадзор начал процедуру изъятия трех неиспользуемых сельских участков общей площадью 37 гектаров в Катайском МО (Курганская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В Россельхознадзоре пояснили, что нарушение земельного законодательства на этих участках впервые было выявлено еще в октябре 2022 года: «На всей площади зафиксировали зарастание и неиспользование сельскохозяйственной земли по назначению», — говорится сообщении ведомства. После этого собственнику Зернову А.С. выдали предостережения о недопустимости нарушений, был составлен административный протокол по части 2 статьи 8.8 КоАП РФ (штраф). В июне 2024 года Россельхознадзор провел проверку исполнения ранее выданного предписания и установил, что земля по-прежнему не используется по назначению. В связи с этим был составлен новый административный протокол и материалы направлены в суд. 21 августа 2024 года мировой судья (Свердловская область) привлек собственника к административной ответственности в виде штрафа. Однако предписание продолжало игнорироваться, и управление Россельхознадзора начало процедуру изъятия участков. Ранее аналогичные меры принимались и в других регионах. Например, в Челябинской области природоохранная прокуратура обратилась в арбитражный суд с требованием вернуть муниципалитету сельхозземли, переданные компаниям без торгов и с нарушением целевого назначения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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