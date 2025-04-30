Россельхознадзор изъял у бизнесмена 37 гектаров земли в Курганской области

Россельхознадзор начал процедуру изъятия трех неиспользуемых сельских участков общей площадью 37 гектаров в Катайском МО (Курганская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Россельхознадзоре пояснили, что нарушение земельного законодательства на этих участках впервые было выявлено еще в октябре 2022 года: «На всей площади зафиксировали зарастание и неиспользование сельскохозяйственной земли по назначению», — говорится сообщении ведомства. После этого собственнику Зернову А.С. выдали предостережения о недопустимости нарушений, был составлен административный протокол по части 2 статьи 8.8 КоАП РФ (штраф).
В июне 2024 года Россельхознадзор провел проверку исполнения ранее выданного предписания и установил, что земля по-прежнему не используется по назначению. В связи с этим был составлен новый административный протокол и материалы направлены в суд. 21 августа 2024 года мировой судья (Свердловская область) привлек собственника к административной ответственности в виде штрафа. Однако предписание продолжало игнорироваться, и управление Россельхознадзора начало процедуру изъятия участков.
Ранее аналогичные меры принимались и в других регионах. Например, в Челябинской области природоохранная прокуратура обратилась в арбитражный суд с требованием вернуть муниципалитету сельхозземли, переданные компаниям без торгов и с нарушением целевого назначения.
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