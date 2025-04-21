21 апреля 2025

Прокуратура через суд изымает земли у челябинских золотодобытчиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура обратилась с иском в Арбитражный суд
Прокуратура обратилась с иском в Арбитражный суд Фото:

Челябинская природоохранная прокуратура обратилась в Арбитражный суд с иском о возращении земельных участков, переданных в аренду ООО «Миасский прииск» и ООО «Торговый Дом „Уралграфит“». Как сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, при заключении договора аренды были выявлены нарушения.

«В связи с нарушением публичных интересов РФ, неопределенного круга лиц в сфере продовольственной безопасности, а также лиц, заинтересованных в приобретении земель сельскохозяйственного назначения на равных условиях по результатам торгов прокуратура обратилась в арбитражный суд с требованиями о признании сделок недействительными и возврате земельных участков муниципалитету», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Дата заседания еще не назначена.

Установлено, что власти Еткульского и Аргаяшского районов передали земли компаниям без проведения торгов и изменения целевого назначения. Несоблюдение процедуры и повлекло за собой иск.

Обе компании, согласно данным «СБИС», занимаются добычей руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). Обе имеют многомиллионную выручку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинская природоохранная прокуратура обратилась в Арбитражный суд с иском о возращении земельных участков, переданных в аренду ООО «Миасский прииск» и ООО «Торговый Дом „Уралграфит“». Как сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, при заключении договора аренды были выявлены нарушения. «В связи с нарушением публичных интересов РФ, неопределенного круга лиц в сфере продовольственной безопасности, а также лиц, заинтересованных в приобретении земель сельскохозяйственного назначения на равных условиях по результатам торгов прокуратура обратилась в арбитражный суд с требованиями о признании сделок недействительными и возврате земельных участков муниципалитету», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Дата заседания еще не назначена. Установлено, что власти Еткульского и Аргаяшского районов передали земли компаниям без проведения торгов и изменения целевого назначения. Несоблюдение процедуры и повлекло за собой иск. Обе компании, согласно данным «СБИС», занимаются добычей руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). Обе имеют многомиллионную выручку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...