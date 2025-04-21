Прокуратура через суд изымает земли у челябинских золотодобытчиков

Челябинская природоохранная прокуратура обратилась в Арбитражный суд с иском о возращении земельных участков, переданных в аренду ООО «Миасский прииск» и ООО «Торговый Дом „Уралграфит“». Как сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, при заключении договора аренды были выявлены нарушения.
«В связи с нарушением публичных интересов РФ, неопределенного круга лиц в сфере продовольственной безопасности, а также лиц, заинтересованных в приобретении земель сельскохозяйственного назначения на равных условиях по результатам торгов прокуратура обратилась в арбитражный суд с требованиями о признании сделок недействительными и возврате земельных участков муниципалитету», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Дата заседания еще не назначена.
Установлено, что власти Еткульского и Аргаяшского районов передали земли компаниям без проведения торгов и изменения целевого назначения. Несоблюдение процедуры и повлекло за собой иск.
Обе компании, согласно данным «СБИС», занимаются добычей руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). Обе имеют многомиллионную выручку.
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