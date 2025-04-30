Появились детали уголовного дела коуча Тлиашиновой, наставлявшей Киркорова

Коуч певца Филиппа Киркорова Инна Тлиашинова, в отношении которой возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, легализовала часть полученных средств, сообщают журналисты. Уточняется, что сделать это женщине удалось через покупку недвижимости в центре Москвы.
«Тлиашинова заключила договор участия в долевом строительстве, а в процессе переписала на родственницу, чтобы на ней ничего не числилось», — сообщил источник телеканала РЕН ТВ. Уточняется, что недвижимость, приобретенная Тлиашиновой, находилась в строящемся жилом комплексе в районе Замоскворечье. Стоимость квартир в данном комплексе начинается от 29 миллионов рублей.
Помимо этого, коуч снимала в аренду дом в подмосковном Солнечногорске по цене 1,6 миллиона рублей в месяц. Площадь участка составляла 200 соток, а площадь коттеджа — 1,5 тысячи квадратных метров.
Как сообщают источники, против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Согласно информации telegram-канала Shot, сумма задолженности перед налоговыми органами превышает 460 миллионов рублей.
В настоящий момент Тлиашинова находится в розыске, передает RT. Адвокат коуча Андрей Алешкин заявил, что официальной претензии к женщине из-за задолженности перед налоговой не поступало, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.