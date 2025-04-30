Россия не ожидает приглашения от Британии на День Победы

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РФ ожидает уважительного отношения от Британии, заявили в российском посольстве
РФ ожидает уважительного отношения от Британии, заявили в российском посольстве Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

Россия не ожидает приглашений от Великобритании на мероприятия, посвященные 80-летию Победы. Об этом рассказали в российском посольстве в Лондоне.

«В условиях предельно враждебного курса Лондона и антироссийской пропаганды в СМИ приглашений в адрес российских дипломатов не ожидаем», — передает сообщение посольства РИА Новости. Там добавили, что надеются на обеспечение безопасности мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы, и ожидают уважительного отношения со стороны британских властей.

Посольство России в Великобритании планирует широко отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, как сообщал ранее российский посол Андрей Келин. Он отметил, что несмотря на сложные обстоятельства, будут организованы различные мероприятия для сохранения памяти о результатах Второй мировой войны.

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Россия не ожидает приглашений от Великобритании на мероприятия, посвященные 80-летию Победы. Об этом рассказали в российском посольстве в Лондоне. «В условиях предельно враждебного курса Лондона и антироссийской пропаганды в СМИ приглашений в адрес российских дипломатов не ожидаем», — передает сообщение посольства РИА Новости. Там добавили, что надеются на обеспечение безопасности мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы, и ожидают уважительного отношения со стороны британских властей. Посольство России в Великобритании планирует широко отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, как сообщал ранее российский посол Андрей Келин. Он отметил, что несмотря на сложные обстоятельства, будут организованы различные мероприятия для сохранения памяти о результатах Второй мировой войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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