Россия не ожидает приглашения от Британии на День Победы

Россия не ожидает приглашений от Великобритании на мероприятия, посвященные 80-летию Победы. Об этом рассказали в российском посольстве в Лондоне.
«В условиях предельно враждебного курса Лондона и антироссийской пропаганды в СМИ приглашений в адрес российских дипломатов не ожидаем», — передает сообщение посольства РИА Новости. Там добавили, что надеются на обеспечение безопасности мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы, и ожидают уважительного отношения со стороны британских властей.
Посольство России в Великобритании планирует широко отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, как сообщал ранее российский посол Андрей Келин. Он отметил, что несмотря на сложные обстоятельства, будут организованы различные мероприятия для сохранения памяти о результатах Второй мировой войны.
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