В Челябинской области региональное отделение Народного фронта (ОНФ) потребовало отказаться от бумажных рабочих тетрадей в школах в пользу их цифровых аналогов. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Поводом для обращения стали многочисленные жалобы родителей на высокую стоимость комплектов тетрадей.
«В среднем на подготовку школьника к учебному году в Челябинской области тратится около 27 тысяч рублей, из них четыре-пять тысяч ежегодно уходит только на покупку рабочих тетрадей, использование которых глава государства, лидер Народного фронта Владимир Путин предложил сократить еще в 2019 году. Для многих семей любые дополнительные затраты — сильный удар по бюджету», — сообщили в челябинском отделении ОНФ.
В организации напомнили, что обращения с этой проблемой поступали и на прямую линию с президентом РФ, где родители рассказывали о стоимости одной тетради по английскому языку, превышающей тысячу рублей. С целью проработки вопроса перехода на цифровые учебные пособия ОНФ обратился в региональное министерство образования. В инициативе отмечается, что такой шаг позволит снизить финансовую нагрузку на семьи школьников. Также в ОНФ подчеркнули, что организация взяла на контроль вопрос обеспечения учащихся рабочими тетрадями по всей стране и собирает данные о подобных случаях в рамках всероссийского опроса среди родителей и педагогов.
В Челябинске в августе 2024 года собрать ребенка в школу стоило от 7 тысяч 600 рублей. В базовый набор на первое время учебы вошли школьная форма, спортивный костюм и обувь, рюкзак, пенал с наполнением и комплект тетрадей, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе «Авито».
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