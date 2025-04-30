В главном управлении МЧС России по Курганской области состоялось вручение ведомственных наград и званий. Это связано с празднованием 30 апреля Дня пожарной охраны (376-летие со дня своего образования). Об этом сообщает курганское МЧС.
В этот день в разных регионах страны проходят торжественные мероприятия, посвященные чествованию сотрудников, стоящих на страже безопасности граждан. «Сотрудники чрезвычайного ведомства получили из рук начальника ГУ МЧС России по Курганской области полковника внутренней службы Евгения Орлова первые и очередные специальные знания, а также ведомственные медали, нагрудные знаки и почетные грамоты», — пишет ведомство.
Штатная численность ведомственной пожарной охраны составляет 33 человека. В состав подразделения входят три пожарные части, три отдельных пожарных поста и две группы пожарной профилактики, а на вооружении имеется пять специализированных автомобилей. Об этом передает пресс-служба УФСИН России по Курганской области.
Старший инструктор по вождению пожарной машины Роман Платоненко рассказал, что служит в пожарной части с 2002 года и вспоминает о самом серьезном испытании в своей карьере — природном пожаре 2004 года в Кетовском районе: «Самым ярким воспоминанием и самым серьезным испытанием для меня стал природный пожар 2004 года в Кетовском районе в окрестностях поселка Чашинска, куда мы, сотрудники УИС, были направлены региональным управлением МЧС. Тогда я увидел крупнейший лесной пожар, одновременно низовой и верховой», — сообщил Платоненко пресс-службе УФСИН. Спасти поселок удалось частично.
Командир отделения объединенной пожарной части Максим Немиров добавил, что его работа связана с тушением пожаров на объектах УИС Кургана и профилактикой возгораний на территории ИК-1. Он отметил рост трудовой занятости осужденных, что положительно сказывается на пожарной безопасности: благодаря этому у заключенных стало меньше времени на изготовление самодельных пожароопасных приборов. Немиров также подчеркнул важность профилактической работы и пожелал коллегам здоровья и долгих лет службы.
Ранее URA.RU сообщало, что курганских пожарных поздравили с профессиональным праздником власти. По словам губернатора Шумкова, сотрудники пожарной службы проявляют профессионализм и самоотверженность в борьбе с огнем в любое время суток.
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