Эстония хочет отправить на Украину роту солдат

Эстония планирует отправить роту солдат на Украину в рамках «коалиции желающих». Об этом рассказал премьер-министр страны Кристен Михал.
«Таллин готов внести вклад, предоставив сухопутное боевое подразделение численностью до роты», — передает слова Михала гостелерадио ERR. Он добавил, что страна готова предоставить сухопутное боевое подразделение, военных инструкторов и штабных офицеров.
Это заявление было сделано после саммита «коалиции желающих», который прошел в Париже и собрал представителей около 30 стран для обсуждения безопасности Украины. Россия в лице главы МИД Сергея Лаврова выражала резкое неприятие присутствия войск НАТО на украинской территории.
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