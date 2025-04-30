Эстония хочет отправить на Украину роту солдат

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Эстония готова предоставить боевое подразделение, заявил Михал
Эстония готова предоставить боевое подразделение, заявил Михал Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Эстония планирует отправить роту солдат на Украину в рамках «коалиции желающих». Об этом рассказал премьер-министр страны Кристен Михал.

«Таллин готов внести вклад, предоставив сухопутное боевое подразделение численностью до роты», — передает слова Михала гостелерадио ERR. Он добавил, что страна готова предоставить сухопутное боевое подразделение, военных инструкторов и штабных офицеров. 

Это заявление было сделано после саммита «коалиции желающих», который прошел в Париже и собрал представителей около 30 стран для обсуждения безопасности Украины. Россия в лице главы МИД Сергея Лаврова выражала резкое неприятие присутствия войск НАТО на украинской территории.

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Эстония планирует отправить роту солдат на Украину в рамках «коалиции желающих». Об этом рассказал премьер-министр страны Кристен Михал. «Таллин готов внести вклад, предоставив сухопутное боевое подразделение численностью до роты», — передает слова Михала гостелерадио ERR. Он добавил, что страна готова предоставить сухопутное боевое подразделение, военных инструкторов и штабных офицеров.  Это заявление было сделано после саммита «коалиции желающих», который прошел в Париже и собрал представителей около 30 стран для обсуждения безопасности Украины. Россия в лице главы МИД Сергея Лаврова выражала резкое неприятие присутствия войск НАТО на украинской территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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