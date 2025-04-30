Штормовой ветер накроет Свердловскую область в майские праздники

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Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду
Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду Фото:

В Свердловской области 1 мая ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Рекомендуем не приближаться к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий и парковать машины возле деревьев», — пояснили в ведомстве.

Накануне в МЧС предупреждали о мощном ветре 30 апреля. Его скорость может достигать 20 метров в секунду.

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В Свердловской области 1 мая ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Рекомендуем не приближаться к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий и парковать машины возле деревьев», — пояснили в ведомстве. Накануне в МЧС предупреждали о мощном ветре 30 апреля. Его скорость может достигать 20 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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