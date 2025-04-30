Штормовой ветер накроет Свердловскую область в майские праздники

Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду
В Свердловской области 1 мая ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Рекомендуем не приближаться к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий и парковать машины возле деревьев», — пояснили в ведомстве.
Накануне в МЧС предупреждали о мощном ветре 30 апреля. Его скорость может достигать 20 метров в секунду.
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