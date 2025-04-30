Продвигал КВН в Осе и снялся в «Реальных пацанах»: чем известен пермский депутат Бежанян

Депутат гордумы Осинского округа (Пермский край) Армен Бежанян, попавший под уголовное преследование, переехал в Пермский край в начале 90-х годов. В городе Оса он занялся бизнесом, указано в открытых источниках.
Бежанян родился 1 июня 1962 года в городе Ереван (Армения). В 1997 году, переехав в Осу, он устроился на работу к своему брату — близкий родственник был владельцем сети придорожных кафе. Бежанян отвечал за логистику и ремонт автотранспорта.
Вскоре стал инженером предприятия лесной отрасли, а через десять лет после переезда в Прикамье воглавил Осинский лесхоз. После открыл несколько фирм, которые занимались лесозаготовками.
В свободное от бизнеса время Бежанян активно продвигал КВН — помогал на тот момент школьнику Игорю Караваеву (Игорь Саныч из «Сборной Пермского края») пробиться в большой КВН. В 2003 году он даже продал свой автомобиль, чтобы отправить осинских ребят на КиВиН в Сочи. Бизнесмен и дебютировал в Высшей лиге КВН — в 2023 году. Тогда пермская команда «Без вариантов» вышла в четвертьфинал, но дальше ей пройти не удалось.
Наибольшую известность Бежаняну принесла роль Арменки в сериале «Реальные пацаны». Вышедший в 2010 году на телеканале ТНТ ситком имел большой успех, а Бежанян запомнился зрителю как муж мамы Коляна, главного героя сериала. Сейчас Бежанян принимает участие в съемках фильма «Интересное положение», указано на сайте «Кино-Театр.ру».
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