Продвигал КВН в Осе и снялся в «Реальных пацанах»: чем известен пермский депутат Бежанян

Пермский депутат Армен Бежанян продвигал КВН в Осе и снимался в кино
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Армен Бежанян и сейчас принимает участие в играх КВН - оценивает команды в жюри (архивное фото)
Армен Бежанян и сейчас принимает участие в играх КВН - оценивает команды в жюри (архивное фото) Фото:

Депутат гордумы Осинского округа (Пермский край) Армен Бежанян, попавший под уголовное преследование, переехал в Пермский край в начале 90-х годов. В городе Оса он занялся бизнесом, указано в открытых источниках.

Бежанян родился 1 июня 1962 года в городе Ереван (Армения). В 1997 году, переехав в Осу, он устроился на работу к своему брату — близкий родственник был владельцем сети придорожных кафе. Бежанян отвечал за логистику и ремонт автотранспорта.

Вскоре стал инженером предприятия лесной отрасли, а через десять лет после переезда в Прикамье воглавил Осинский лесхоз. После открыл несколько фирм, которые занимались лесозаготовками. 

В свободное от бизнеса время Бежанян активно продвигал КВН — помогал на тот момент школьнику Игорю Караваеву (Игорь Саныч из «Сборной Пермского края») пробиться в большой КВН. В 2003 году он даже продал свой автомобиль, чтобы отправить осинских ребят на КиВиН в Сочи. Бизнесмен и дебютировал в Высшей лиге КВН — в 2023 году. Тогда пермская команда «Без вариантов» вышла в четвертьфинал, но дальше ей пройти не удалось.

Наибольшую известность Бежаняну принесла роль Арменки в сериале «Реальные пацаны». Вышедший в 2010 году на телеканале ТНТ ситком имел большой успех, а Бежанян запомнился зрителю как муж мамы Коляна, главного героя сериала. Сейчас Бежанян принимает участие в съемках фильма «Интересное положение», указано на сайте «Кино-Театр.ру».

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Депутат гордумы Осинского округа (Пермский край) Армен Бежанян, попавший под уголовное преследование, переехал в Пермский край в начале 90-х годов. В городе Оса он занялся бизнесом, указано в открытых источниках. Бежанян родился 1 июня 1962 года в городе Ереван (Армения). В 1997 году, переехав в Осу, он устроился на работу к своему брату — близкий родственник был владельцем сети придорожных кафе. Бежанян отвечал за логистику и ремонт автотранспорта. Вскоре стал инженером предприятия лесной отрасли, а через десять лет после переезда в Прикамье воглавил Осинский лесхоз. После открыл несколько фирм, которые занимались лесозаготовками.  В свободное от бизнеса время Бежанян активно продвигал КВН — помогал на тот момент школьнику Игорю Караваеву (Игорь Саныч из «Сборной Пермского края») пробиться в большой КВН. В 2003 году он даже продал свой автомобиль, чтобы отправить осинских ребят на КиВиН в Сочи. Бизнесмен и дебютировал в Высшей лиге КВН — в 2023 году. Тогда пермская команда «Без вариантов» вышла в четвертьфинал, но дальше ей пройти не удалось. Наибольшую известность Бежаняну принесла роль Арменки в сериале «Реальные пацаны». Вышедший в 2010 году на телеканале ТНТ ситком имел большой успех, а Бежанян запомнился зрителю как муж мамы Коляна, главного героя сериала. Сейчас Бежанян принимает участие в съемках фильма «Интересное положение», указано на сайте «Кино-Театр.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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