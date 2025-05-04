04 мая 2025
03 мая 2025

Мэр из ХМАО объявил о намерении переизбираться на посту

© Служба новостей «URA.RU»
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Действующий глава Советского Кулагин планирует баллотироваться на второй срок
Действующий глава Советского Кулагин планирует баллотироваться на второй срок Фото:

Действующий глава городского поселения Советский Александр Кулагин планирует баллотироваться на второй срок. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах муниципалитета.

«Очевидный фаворит предстоящей избирательной кампании — Александр Кулагин. Он собирается на второй срок, но ему предстоит пройти праймериз „Единой России“», — заявил собеседник агентства. Сам Кулагин в разговоре с URA.RU подтвердил свои намерения: «Да, я планирую участвовать в выборах».

По словам источника, основную конкуренцию Кулагину составят кандидаты от КПРФ, которые традиционно будут выстраивать свою избирательную компанию на основе протестной критики. Также ожидаются выдвиженцы от ЛДПР, «Справедливой России», партии пенсионеров и «Коммунистов России».

Ранее URA.RU писало, что в политических кругах ХМАО уже начались обсуждения по формированию списков кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму. Источники в политическом истеблишменте отмечают, что шансы Павла Завального и Ольги Ануфриевой пройти в следующий созыв в 2026 году велики, а вот перспективы Вадима Шувалова оценивают как не очень высокие.

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Действующий глава городского поселения Советский Александр Кулагин планирует баллотироваться на второй срок. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах муниципалитета. «Очевидный фаворит предстоящей избирательной кампании — Александр Кулагин. Он собирается на второй срок, но ему предстоит пройти праймериз „Единой России“», — заявил собеседник агентства. Сам Кулагин в разговоре с URA.RU подтвердил свои намерения: «Да, я планирую участвовать в выборах». По словам источника, основную конкуренцию Кулагину составят кандидаты от КПРФ, которые традиционно будут выстраивать свою избирательную компанию на основе протестной критики. Также ожидаются выдвиженцы от ЛДПР, «Справедливой России», партии пенсионеров и «Коммунистов России». Ранее URA.RU писало, что в политических кругах ХМАО уже начались обсуждения по формированию списков кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму. Источники в политическом истеблишменте отмечают, что шансы Павла Завального и Ольги Ануфриевой пройти в следующий созыв в 2026 году велики, а вот перспективы Вадима Шувалова оценивают как не очень высокие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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