Мэр из ХМАО объявил о намерении переизбираться на посту

Действующий глава городского поселения Советский Александр Кулагин планирует баллотироваться на второй срок. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах муниципалитета.
«Очевидный фаворит предстоящей избирательной кампании — Александр Кулагин. Он собирается на второй срок, но ему предстоит пройти праймериз „Единой России“», — заявил собеседник агентства. Сам Кулагин в разговоре с URA.RU подтвердил свои намерения: «Да, я планирую участвовать в выборах».
По словам источника, основную конкуренцию Кулагину составят кандидаты от КПРФ, которые традиционно будут выстраивать свою избирательную компанию на основе протестной критики. Также ожидаются выдвиженцы от ЛДПР, «Справедливой России», партии пенсионеров и «Коммунистов России».
Ранее URA.RU писало, что в политических кругах ХМАО уже начались обсуждения по формированию списков кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму. Источники в политическом истеблишменте отмечают, что шансы Павла Завального и Ольги Ануфриевой пройти в следующий созыв в 2026 году велики, а вот перспективы Вадима Шувалова оценивают как не очень высокие.
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