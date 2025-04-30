ФСБ показала, как задерживала курганского бизнесмена, подозреваемого в аферах с землей. Видео

Курганского бизнесмена отправили в СИЗО из-за махинаций с земельными участками
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В Кургане был задержан новый фигурант по делу о махинациях с земельными участками
В Кургане был задержан новый фигурант по делу о махинациях с земельными участками Фото:
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Экс-глава Половинского района задержан ФСБ

Силовики показали кадры задержания бывшего руководителя курганского филиала «Управления мелиорации по УрФО» Валерия Потыльчака. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий при реализации госпрограммы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. Потыльчака считают причастным к группе лиц, занимавшейся получением субсидий за мелиорацию земель в Варгашинском округе.

«УФСБ пресечено коррупционное преступление при реализации госпрограммы. Экс-руководитель курганского филиала „Управления мелиорации по УрФО“ Валерий Потыльчак стал фигурантом уголовного дела и был заключен под стражу», — сообщили URA.RU в силовом ведомстве.

Чиновник способствовал хищению бюджетных средств, которые были выделены в рамках реализации государственной программы «Развитие АПК в Курганской области». Деньги в виде субсидий предназначались аграриям в качестве возврата части понесенных затрат при обработке земель, не введенных в оборот. В УФСБ отметили, что при составлении проектно-сметной документации обвиняемый вносил заведомо ложные сведения об объемах и стоимости работ, которые по факту не были выполнены.

Специалистами ФГБУ также не проводился предварительный анализ состава почвы, не определялись сроки неиспользования земель и не проводились контрольные выезды контроля обработки земельных участков. Общая сумма ущерба составила свыше 12 миллионов рублей.

УФСБ проводятся мероприятия по выявлению иных эпизодов и лиц, причастных к осуществлению указанной противоправной деятельности. Расследование уголовного дела по превышению должностных полномочий с причинением тяжкий последствий осуществляет отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Курганской области.

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Силовики показали кадры задержания бывшего руководителя курганского филиала «Управления мелиорации по УрФО» Валерия Потыльчака. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий при реализации госпрограммы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. Потыльчака считают причастным к группе лиц, занимавшейся получением субсидий за мелиорацию земель в Варгашинском округе. «УФСБ пресечено коррупционное преступление при реализации госпрограммы. Экс-руководитель курганского филиала „Управления мелиорации по УрФО“ Валерий Потыльчак стал фигурантом уголовного дела и был заключен под стражу», — сообщили URA.RU в силовом ведомстве. Чиновник способствовал хищению бюджетных средств, которые были выделены в рамках реализации государственной программы «Развитие АПК в Курганской области». Деньги в виде субсидий предназначались аграриям в качестве возврата части понесенных затрат при обработке земель, не введенных в оборот. В УФСБ отметили, что при составлении проектно-сметной документации обвиняемый вносил заведомо ложные сведения об объемах и стоимости работ, которые по факту не были выполнены. Специалистами ФГБУ также не проводился предварительный анализ состава почвы, не определялись сроки неиспользования земель и не проводились контрольные выезды контроля обработки земельных участков. Общая сумма ущерба составила свыше 12 миллионов рублей. УФСБ проводятся мероприятия по выявлению иных эпизодов и лиц, причастных к осуществлению указанной противоправной деятельности. Расследование уголовного дела по превышению должностных полномочий с причинением тяжкий последствий осуществляет отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Курганской области.
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