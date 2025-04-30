Задержаны три экс-директора ФКУ, отвечавших за челябинские и курганские дороги

Троих экс-руководителей ФКУ Упрдор «Южный Урал» задержали по делу о злоупотреблении служебным положением при реконструкции участка трассы М-5 «Урал». Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.
«Свердловский областной суд арестовал Александра Лебедева, который возглавлял управление в 2017-м году. Также задержаны Дмитрий Климов, и. о. начальника Упрдора в 2019 году, и Сергей Бойко, руководивший управлением дорог с июля 2020 года до апреля 2021 года», — сообщил источник агентства. Лебедева арестовал Ленинский райсуд Екатеринбурга, а облсуд оставил решение в силе, уточнили в пресс-службе облсуда.
В апреле в офис Упрдора нагрянули с обысками сотрудники ФСБ и СКР. По данным источника агентства, ущерб от действий экс-руководителей ФКУ составил 230 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Управление отвечает за содержание и ремонт федеральных автодорог на территории Челябинской и Курганской областей.
Бойко после отставки уехал в Армавир, где возглавил фирму ЗСК «Кубань». Климов потом руководил аналогичными структурами в Нижнем Новгороде и в Тамбове. С поста директор «Тамбовавтодора» был уволен в марте 2025 года.
В апреле 2021 года на должность начальника Упрдора назначили Владимира Муравьева. Он оставил должность после того, как из-за изъяна федеральной трассы на ней образовалась пробка длиной 100 километров.
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