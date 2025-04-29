Сотрудники ФСБ провели обыски в ФКУ Упрдор «Южный Урал»

В ФКУ Упрдор «Южный Урал», федеральной структуре, отвечающей за ремонт дорог в Челябинской и Курганской областях, в течение апреля прошли обыски. Как сообщили URA.RU собственные источники, сотрудники ФСБ и СК изъяли документацию и допросили работников учреждения.
«В течение апреля сотрудники ФСБ и СКР проводили обыски в ФКУ Упрдор „Южный Урал“. В рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление служебным положением), изымали документацию и допрашивали технических специалистов предприятия», — сообщил источник агентства. В правоохранительных органах оперативно-следственные действия в Упрдор не комментируют.
По информации источника, дело может быть связано с периодом 2018 — 2020 годов, когда организацией руководили Александр Лебедев и Сергей Бойко, а также — с ноября 2019 по апрель 2020 года — Дмитрий Климов. По словам инсайдера, они приняли с нарушениями и отклонениями от проекта работы при реализации госконтракта по реконструкции автодороги М-5 «Урал» в Челябинской области стоимостью 3,2 млрд рублей. Работы выполнены подрядной организацией АО «СМУ-Дондорстрой», руководитель которой Георгий Голембиовский обвиняется в передаче 700 тысяч рублей сотруднику надзорного ведомства за приемку некачественно выполненных работ на трассе.
По информации источника, уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Челябинской области 4-м СУ ГСУ СК России (с дислокацией в Екатеринбурге). Предварительный ущерб от преступной деятельности экс-руководителей ФКУ Упрдор «Южный Урал» составил более 230 миллионов рублей.
Некачественный ремонт, как отмечает источник, привел к тому, что во второй половине апреля 2025 года на трассе М5 скопилась гигантская пробка длиной около 100 километров. На ликвидацию проблемы ушло больше недели. Руководством Федерального дорожного агентства принято решение о снятии с должности начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимира Муравьева, руководившего организацией с апреля 2021 года. По данным URA.RU, и.о. нового руководителя Антон Антонов приступил к работе с 21 апреля.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» информацию об обысках прокомментировали. По информации пресс-службы речь идет о деятельности организации в 2020 году.
«Месяц назад прошли оперативные мероприятия в рамках ранее возбужденного дела по объекту реконструкции в Чебаркульском районе км 1790- км1799 пятилетней давности, 2020 года. По окончании следствия дорожники смогут приступить к гарантийному ремонту данного участка и устранению выявленных недостатков работ», — сообщили в пресс-службе Упрдора.
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