Life: у магистра игры «Что, где, когда» Александра Друзя нашли две роскошные квартиры

Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь оказался владельцем двух элитных квартир в центре Санкт-Петербурга. По информации информационного портала Life, общая стоимость недвижимости составляет порядка 77 миллионов рублей.
«Одна из квартир знатока, площадью 80 квадратных метров, находится в районе станции метро „Площадь Восстания“, на улице Жуковского», — пишет портал Life. Стоимость квартиры оценивается в 22 миллиона рублей. Вторая квартира находится на улице Рубинштейна. Площадь этого жилья составляет около 180 квадратных метров, а стоимость достигает 55 миллионов рублей. Квартира расположена рядом с известными архитектурными объектами — доходным домом купца Иофа и знаменитым Домом Лапиных.
Несмотря на значительные вложения в недвижимость, автопарк Александра Друзя выглядит довольно скромно. На знатока официально зарегистрирован всего один автомобиль — Volkswagen Polo 2011 года выпуска. Машина не относится к категории элитных и практически не используется владельцем.
Ранее стало известно, что Александр Друзь может зарабатывать до миллиона рублей за проведение корпоративной игры «Что? Где? Когда?». По условиям, магистр готов выезжать в любой город России, однако если перелет занимает более четырех часов, заказчику необходимо оплатить билет бизнес-класса.
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