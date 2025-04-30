В Кургане с наступлением теплой погоды начали работать городские фонтаны. Об этом сообщает администрация города.
Фонтаны запустили в Городском саду, в сквере памяти воинов-зауральцев, а также на Троицкой площади рядом с филармонией. «Напомним, что перед запуском фонтанов специалисты проводят проверку состояния их инженерных систем и подсветки», — уточнили в ведомстве.
Ранее в Курганской области также был запущен фонтан в центральном парке села Частоозерье, где с наступлением весны благоустраивают территорию и проводят мероприятия для жителей. Кроме того, в Кургане организованы бесплатные экскурсии по парку Победы, посвященные роли города в годы Великой Отечественной войны.
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