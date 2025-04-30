В Кургане заработали городские фонтаны. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С наступлением теплой погоды начали работать фонтаны (архивное фото)
С наступлением теплой погоды начали работать фонтаны (архивное фото) Фото:

В Кургане с наступлением теплой погоды начали работать городские фонтаны. Об этом сообщает администрация города.

Фонтаны запустили в Городском саду, в сквере памяти воинов-зауральцев, а также на Троицкой площади рядом с филармонией. «Напомним, что перед запуском фонтанов специалисты проводят проверку состояния их инженерных систем и подсветки», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Курганской области также был запущен фонтан в центральном парке села Частоозерье, где с наступлением весны благоустраивают территорию и проводят мероприятия для жителей. Кроме того, в Кургане организованы бесплатные экскурсии по парку Победы, посвященные роли города в годы Великой Отечественной войны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане с наступлением теплой погоды начали работать городские фонтаны. Об этом сообщает администрация города. Фонтаны запустили в Городском саду, в сквере памяти воинов-зауральцев, а также на Троицкой площади рядом с филармонией. «Напомним, что перед запуском фонтанов специалисты проводят проверку состояния их инженерных систем и подсветки», — уточнили в ведомстве. Ранее в Курганской области также был запущен фонтан в центральном парке села Частоозерье, где с наступлением весны благоустраивают территорию и проводят мероприятия для жителей. Кроме того, в Кургане организованы бесплатные экскурсии по парку Победы, посвященные роли города в годы Великой Отечественной войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...