В селе Курганской области заработал большой фонтан. Видео

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В селе Частоозерье заработал фонтан
В селе Частоозерье заработал фонтан Фото:

В селе Частоозерье (Курганская область) заработал фонтан, который был установлен в центральном парке. Об этом сообщает Депутат Госдумы Александр Ильтяков.

«В Частоозерье с весной просыпается природа и оживает центральный парк. Уже включили фонтан, обработали территорию от клещей и селяне постепенно посещают место притяжения», — написал Ильтяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане организованы бесплатные экскурсии по парку Победы, посвящённые роли города в Великой Отечественной войне. Участники посетят братскую могилу и фотовыставку, где узнают о ключевых событиях и подвигах героев.

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В селе Частоозерье (Курганская область) заработал фонтан, который был установлен в центральном парке. Об этом сообщает Депутат Госдумы Александр Ильтяков. «В Частоозерье с весной просыпается природа и оживает центральный парк. Уже включили фонтан, обработали территорию от клещей и селяне постепенно посещают место притяжения», — написал Ильтяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане организованы бесплатные экскурсии по парку Победы, посвящённые роли города в Великой Отечественной войне. Участники посетят братскую могилу и фотовыставку, где узнают о ключевых событиях и подвигах героев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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