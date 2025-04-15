В селе Частоозерье (Курганская область) заработал фонтан, который был установлен в центральном парке. Об этом сообщает Депутат Госдумы Александр Ильтяков.
«В Частоозерье с весной просыпается природа и оживает центральный парк. Уже включили фонтан, обработали территорию от клещей и селяне постепенно посещают место притяжения», — написал Ильтяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане организованы бесплатные экскурсии по парку Победы, посвящённые роли города в Великой Отечественной войне. Участники посетят братскую могилу и фотовыставку, где узнают о ключевых событиях и подвигах героев.
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