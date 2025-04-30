В Тюмени стартовал сезон шашлыков, гипермаркеты вовсю продают курицу и свинину в маринаде. URA.RU сделало подборку магазинов, где и за сколько можно выгоднее всего купить полуфабрикаты к главному блюду майских праздников.
Самый дешевый шашлык из свинины продается в «Ашане» — стоимость килограмма мяса составляет 199 рублей. Чуть дороже стоит продукт в магазине «Окей» — 303 рубля. Цена маринованного шашлыка из свинины из «Ленты» составляет 379 рублей, из Metro — 419 рублей.
Самый бюджетный шашлык из курицы продается также в «Ашане» — купить мясо здесь можно за 299 рублей. В Metro и «Окей» купить килограмм птицы можно за 331 и 339 рублей. Самый дорогой в «Ленте» — маринованную курицу здесь продают за 429 рублей.
В городе оборудовано 15 мест, где разрешается жарить шашлык во время особого противопожарного режима. Карту мест для отдыха можно найти на сайте URA.RU.
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