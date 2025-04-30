30 апреля 2025

Где в Тюмени купить дешевый шашлык. Инфографика

В Тюмени самый дешевый шашлык продается в магазинах «Ашан» и «Окей»
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость шашлыка варьируется от 200 до 400 рублей
Стоимость шашлыка варьируется от 200 до 400 рублей Фото:

В Тюмени стартовал сезон шашлыков, гипермаркеты вовсю продают курицу и свинину в маринаде. URA.RU сделало подборку магазинов, где и за сколько можно выгоднее всего купить полуфабрикаты к главному блюду майских праздников.

Самый дешевый шашлык из свинины продается в «Ашане» — стоимость килограмма мяса составляет 199 рублей. Чуть дороже стоит продукт в магазине «Окей» — 303 рубля. Цена маринованного шашлыка из свинины из «Ленты» составляет 379 рублей, из Metro — 419 рублей.

Самый бюджетный шашлык из курицы продается также в «Ашане» — купить мясо здесь можно за 299 рублей. В Metro и «Окей» купить килограмм птицы можно за 331 и 339 рублей. Самый дорогой в «Ленте» — маринованную курицу здесь продают за 429 рублей.

В городе оборудовано 15 мест, где разрешается жарить шашлык во время особого противопожарного режима. Карту мест для отдыха можно найти на сайте URA.RU.

Где дешевле всего купить мясо в Тюмени.
Где дешевле всего купить мясо в Тюмени.
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В Тюмени стартовал сезон шашлыков, гипермаркеты вовсю продают курицу и свинину в маринаде. URA.RU сделало подборку магазинов, где и за сколько можно выгоднее всего купить полуфабрикаты к главному блюду майских праздников. Самый дешевый шашлык из свинины продается в «Ашане» — стоимость килограмма мяса составляет 199 рублей. Чуть дороже стоит продукт в магазине «Окей» — 303 рубля. Цена маринованного шашлыка из свинины из «Ленты» составляет 379 рублей, из Metro — 419 рублей. Самый бюджетный шашлык из курицы продается также в «Ашане» — купить мясо здесь можно за 299 рублей. В Metro и «Окей» купить килограмм птицы можно за 331 и 339 рублей. Самый дорогой в «Ленте» — маринованную курицу здесь продают за 429 рублей. В городе оборудовано 15 мест, где разрешается жарить шашлык во время особого противопожарного режима. Карту мест для отдыха можно найти на сайте URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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