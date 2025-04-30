Суд отправил в СИЗО фигурантов дела о хищении денег участников СВО

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Фигуранты являлись участниками преступного сообщества для совершения краж, вымогательств и мошеннических действий
Фигуранты являлись участниками преступного сообщества для совершения краж, вымогательств и мошеннических действий Фото:

Басманный суд Москвы заключил под стражу шестерых обвиняемых по делу о хищении средств у участников СВО в московском аэропорту «Шереметьево». Ходатайства следствия о мере пресечения были удовлетворены, сообщает РИА Новости.

«Постановлениями Басманного районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении шестерых фигурантов», — передает РИА Новости. По версии следствия, жертвами преступной группировки, становились военнослужащие, прибывавшие в аэропорт «Шереметьево».

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Басманный суд Москвы заключил под стражу шестерых обвиняемых по делу о хищении средств у участников СВО в московском аэропорту «Шереметьево». Ходатайства следствия о мере пресечения были удовлетворены, сообщает РИА Новости. «Постановлениями Басманного районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении шестерых фигурантов», — передает РИА Новости. По версии следствия, жертвами преступной группировки, становились военнослужащие, прибывавшие в аэропорт «Шереметьево».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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