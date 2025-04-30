Суд отправил в СИЗО фигурантов дела о хищении денег участников СВО

Басманный суд Москвы заключил под стражу шестерых обвиняемых по делу о хищении средств у участников СВО в московском аэропорту «Шереметьево». Ходатайства следствия о мере пресечения были удовлетворены, сообщает РИА Новости.
«Постановлениями Басманного районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении шестерых фигурантов», — передает РИА Новости. По версии следствия, жертвами преступной группировки, становились военнослужащие, прибывавшие в аэропорт «Шереметьево».
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