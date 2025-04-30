ЕК предупредила Вучича о неприятных последствиях визита в Москву на 9 мая

ЕК: визит Вучича в Москву 9 мая повлияет на переговоры по вступлению страны в ЕС
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Вучичу пригрозили последствиями в переговорах по вступлению Сербии в Евросоюз, если тот поедет в Москву на 9 мая
Вучичу пригрозили последствиями в переговорах по вступлению Сербии в Евросоюз, если тот поедет в Москву на 9 мая Фото:
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Европейская комиссия (ЕК) предупредила президента Сербии Александра Вучича о возможных негативных последствиях его визита в Москву на празднование 9 мая для евроинтеграции страны. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Гийом Мерсье. Отговорить Вучича ехать в Москву пыталась Еврокомиссар по вопросам расширения Марты Кос во время визита в Сербию.

«Она (Марта Кос — прим URA.RU) заявила, что продолжит поддерживать устремления сербского народа в ЕС, но участие президента Вучича в военном параде в Москве окажет влияние на эти усилия… Это повлияет на движение в ЕС, в том числе на переговоры по реформам и дальнейшим шагам», — сообщил Мерсье журналистам. Информацию об этом передает РИА «Новости».

Европейский союз ранее уже предостерег лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от посещения Москвы в связи с Днем Победы. Тогда Вучич отметил, что дал обещание российскому президенту Владимиру Путину приехать в Москву на празднование Дня Победы над фашизмом и намерен его выполнить.

При этом сербский лидер подчеркнул, что не поедет с представителями правительства и армии Сербии. Он опасается ввода санкций против них со стороны Евросоюза. 

Президент России Владимир Путин подтвердил, что сербского лидера ждут 9 мая в Москве, передает RT. Посетить Москву 9 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы решили лидеры из более чем 20 стран.

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Европейская комиссия (ЕК) предупредила президента Сербии Александра Вучича о возможных негативных последствиях его визита в Москву на празднование 9 мая для евроинтеграции страны. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Гийом Мерсье. Отговорить Вучича ехать в Москву пыталась Еврокомиссар по вопросам расширения Марты Кос во время визита в Сербию. «Она (Марта Кос — прим URA.RU) заявила, что продолжит поддерживать устремления сербского народа в ЕС, но участие президента Вучича в военном параде в Москве окажет влияние на эти усилия… Это повлияет на движение в ЕС, в том числе на переговоры по реформам и дальнейшим шагам», — сообщил Мерсье журналистам. Информацию об этом передает РИА «Новости». Европейский союз ранее уже предостерег лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от посещения Москвы в связи с Днем Победы. Тогда Вучич отметил, что дал обещание российскому президенту Владимиру Путину приехать в Москву на празднование Дня Победы над фашизмом и намерен его выполнить. При этом сербский лидер подчеркнул, что не поедет с представителями правительства и армии Сербии. Он опасается ввода санкций против них со стороны Евросоюза.  Президент России Владимир Путин подтвердил, что сербского лидера ждут 9 мая в Москве, передает RT. Посетить Москву 9 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы решили лидеры из более чем 20 стран.
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