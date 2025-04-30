ЕК предупредила Вучича о неприятных последствиях визита в Москву на 9 мая

Европейская комиссия (ЕК) предупредила президента Сербии Александра Вучича о возможных негативных последствиях его визита в Москву на празднование 9 мая для евроинтеграции страны. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Гийом Мерсье. Отговорить Вучича ехать в Москву пыталась Еврокомиссар по вопросам расширения Марты Кос во время визита в Сербию.
«Она (Марта Кос — прим URA.RU) заявила, что продолжит поддерживать устремления сербского народа в ЕС, но участие президента Вучича в военном параде в Москве окажет влияние на эти усилия… Это повлияет на движение в ЕС, в том числе на переговоры по реформам и дальнейшим шагам», — сообщил Мерсье журналистам. Информацию об этом передает РИА «Новости».
Европейский союз ранее уже предостерег лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от посещения Москвы в связи с Днем Победы. Тогда Вучич отметил, что дал обещание российскому президенту Владимиру Путину приехать в Москву на празднование Дня Победы над фашизмом и намерен его выполнить.
При этом сербский лидер подчеркнул, что не поедет с представителями правительства и армии Сербии. Он опасается ввода санкций против них со стороны Евросоюза.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что сербского лидера ждут 9 мая в Москве, передает RT. Посетить Москву 9 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы решили лидеры из более чем 20 стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.