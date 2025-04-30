Счета убыточного пермского завода заблокировали по решению налоговой

ООО «Пермский щебень» отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании достигла 1 млрд рублей, в то время как убыток составил более 11 млн рублей. Сегодня, 30 апреля, операции по счетам общества были приостановлены по решению ФНС, сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС.
«Отчет о финансовых результатах ООО „Пермский щебень“ за 2024 год. Выручка — 1,04 млрд рублей, убыток — 11,06 млн рублей. Недоимка по налогам и сборам за 2025 год — 29,4 млн рублей», — сообщается в сервисе контрагентов
Пермский завод по производству щебня расположен в поселке Теплая гора Горнозаводского округа Пермского края. С 2022 года входит в Уральский горнопромышленный холдинг. Ежемесячно отгружает до 1 500 вагонов. С использованием продукции завода построена автомобильная дорога федерального значения Пермь — Екатеринбург и другие объекты.
Ранее URA.RU сообщало, ООО «Горнодобывающая компания» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Убыток компании составил более 28 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!