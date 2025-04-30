Счета убыточного пермского завода заблокировали по решению налоговой

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Недоимка по налогам и сборам компании составила более 29 млн рублей
Недоимка по налогам и сборам компании составила более 29 млн рублей Фото:

ООО «Пермский щебень» отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании достигла 1 млрд рублей, в то время как убыток составил более 11 млн рублей. Сегодня, 30 апреля, операции по счетам общества были приостановлены по решению ФНС, сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС.  

«Отчет о финансовых результатах ООО „Пермский щебень“ за 2024 год. Выручка — 1,04 млрд рублей, убыток — 11,06 млн рублей. Недоимка по налогам и сборам за 2025 год — 29,4 млн рублей», — сообщается в сервисе контрагентов

Пермский завод по производству щебня расположен в поселке Теплая гора Горнозаводского округа Пермского края. С 2022 года входит в Уральский горнопромышленный холдинг. Ежемесячно отгружает до 1 500 вагонов. С использованием продукции завода построена автомобильная дорога федерального значения Пермь — Екатеринбург и другие объекты.

Ранее URA.RU сообщало, ООО «Горнодобывающая компания» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Убыток компании составил более 28 млн рублей. 

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ООО «Пермский щебень» отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании достигла 1 млрд рублей, в то время как убыток составил более 11 млн рублей. Сегодня, 30 апреля, операции по счетам общества были приостановлены по решению ФНС, сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС.   «Отчет о финансовых результатах ООО „Пермский щебень“ за 2024 год. Выручка — 1,04 млрд рублей, убыток — 11,06 млн рублей. Недоимка по налогам и сборам за 2025 год — 29,4 млн рублей», — сообщается в сервисе контрагентов Пермский завод по производству щебня расположен в поселке Теплая гора Горнозаводского округа Пермского края. С 2022 года входит в Уральский горнопромышленный холдинг. Ежемесячно отгружает до 1 500 вагонов. С использованием продукции завода построена автомобильная дорога федерального значения Пермь — Екатеринбург и другие объекты. Ранее URA.RU сообщало, ООО «Горнодобывающая компания» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Убыток компании составил более 28 млн рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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