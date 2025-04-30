Чем известен новосибирский завод «Сибсельмаш», которым управляет «Курганприбор»

Новосибирский завод «Сибсельмаш», ранее признанный банкротом, передан под управление предприятия «Курганприбор». Передача управления знаковым для региона предприятием должна обеспечить сохранение производственного потенциала и профильной специализации. Чем известен новосибирский завод — в материале URA.RU.
«Сибсельмаш» — знаковое предприятие для Новосибирской области. Два его бывших генеральных директора в разные годы становились губернаторами региона — сначала Виталий Муха, а после Василий Юрченко. Ранее завод был крупнейшим в Европе по производству боеприпасов. В годы Великой Отечественной войны предприятие выпустило более 125 миллионов боезапасов, в том числе 48 миллионов снарядов.
Кроме того, новосибирский завод в советский период был крупнейшим производителем прицепных сельскохозяйственных машин в стране. В советские годы завод обеспечивал свыше 50% всего объема выпуска российских сеялок, а доля оборонной продукции доходила до 70% от общего объема производства.
В 1967 году у предприятия появился свой музей боевой и трудовой славы. В наше время «Сибсельмаш» выпускал сельскохозяйственную технику, горно-шахтное оборудование, а также технологические части артиллерийского выстрела и запорную арматуру.
Крупнейший оборонный завод из Сибири признанный банкротом. Теперь компания «Курганприбор» будет управлять «Сибсельмашем».
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