Крупнейший оборонный завод «Сибсельмаш» из Сибири, признанный банкротом, передали под управление предприятию «Курганприбор». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы промышленности. «Сибсельмаш» является знаковым предприятием для Новосибирской области. Два его бывших генеральных директора в разные годы становились губернаторами региона — сначала Виталий Муха, а после Василий Юрченко.
«Оборонный завод „Сибсельмаш“ из Новосибирска перешел под управление „Курганприбор“. Гиганта машиностроения, ставшего банкротом, теперь будут возрождать с помощью курганской команды», — сообщил URA.RU инсайдер.
Информация подтверждается в telegram-канале сенатора РФ от Курганской области Сергея Муратова, где указано, что новосибирский «Сибсельмаш» вошел в группу компаний «Курганприбора». Помимо него под управлением оборонного завода из Кургана находятся еще три предприятия из Новосибирска — институт «Октава», Институт прикладной физики, «Сибтекстильмаш». Ранее «Курганприбор» взялся за возрождение пермского ФГУП «Машзавод имени Дзержинского», который банкротился на протяжении 20 лет. Имущественный комплекс был выкуплен за 725 миллионов рублей.
В открытых данных найти контактные номера завода, чтобы выяснить подробности, не удалось. Корреспондент URA.RU направил запрос на предприятие «Сибсельмаш» по электронной почте.
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