Ветераны ямальского Заксобрания: кто из действующих депутатов намерен сохранить кресло

В ЯНАО на предварительное голосование «Единой России» заявились опытные депутаты, чей стаж работы в региональном парламенте исчисляется годами. Среди них — как действующие парламентарии, так и те, кто уже успел зарекомендовать себя в предыдущих созывах. О том, кого можно назвать ветераном ямальского парламента читайте в материале URA.RU.
Сергей Ямкин, спикер заксобрания, в окружном парламенте с 2010 года: тогда он впервые стал депутатом пятого созыва, а уже в 2015 году возглавил его. В тот же период начал работу Виктор Казарин, который остается в законодательном собрании уже тринадцать лет.
"16 сентября 2020 года избирательная комиссия ЯНАО назвала имена депутатов окружного парламента седьмого созыва. Председателем депутаты вновь избрали Сергея Ямкина", — сообщается на специальном сайте посвященном истории ямальского Заксобрания.
Шестой созыв (2015-2020 годы) привел в заксобрание новых лиц: Эдуард Яунгад и Игорь Герелишин. Алексей Денисов пришел в парламент в 2019 году. Полина Шумова в 2020 году. Впрочем, она пробыла депутатом менее года, но сейчас вновь возвращается в окружную политику.
Седьмой созыв (с 2020 года по настоящее время) представлен первым заместителем председателя Алексеем Ситниковым, Анастасией Казанцевой и Наталией Фиголь. Эти политики c большой вероятностью продолжат работу в парламенте.
Участие ветеранов заксобрания в праймериз-2025 говорит, что округ делает ставку на проверенных депутатов с большим опытом законотворческой работы. А смогут ли они конкурировать с новыми лицами, покажет день выборов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!