Ветераны ямальского Заксобрания: кто из действующих депутатов намерен сохранить кресло

На праймериз «Единой России» в ЯНАО заявились действующие депутаты Заксобрания
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Праймериз 2025: ветераны Заксобрания ЯНАО вновь в политической гонке
Праймериз 2025: ветераны Заксобрания ЯНАО вновь в политической гонке Фото:
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Выборы в ЯНАО в 2025 году

В ЯНАО на предварительное голосование «Единой России» заявились опытные депутаты, чей стаж работы в региональном парламенте исчисляется годами. Среди них — как действующие парламентарии, так и те, кто уже успел зарекомендовать себя в предыдущих созывах. О том, кого можно назвать ветераном ямальского парламента читайте в материале URA.RU.  

Сергей Ямкин, спикер заксобрания, в окружном парламенте с 2010 года: тогда он впервые стал депутатом пятого созыва, а уже в 2015 году возглавил его. В тот же период начал работу Виктор Казарин, который остается в законодательном собрании уже тринадцать лет.  

"16 сентября 2020 года избирательная комиссия ЯНАО назвала имена депутатов окружного парламента седьмого созыва. Председателем депутаты вновь избрали Сергея Ямкина", — сообщается на специальном сайте посвященном истории ямальского Заксобрания. 

Шестой созыв (2015-2020 годы) привел в заксобрание новых лиц: Эдуард Яунгад и Игорь Герелишин. Алексей Денисов пришел в парламент в 2019 году. Полина Шумова в 2020 году. Впрочем, она пробыла депутатом менее года, но сейчас вновь возвращается в окружную политику.

Седьмой созыв (с 2020 года по настоящее время) представлен первым заместителем председателя Алексеем Ситниковым, Анастасией Казанцевой и Наталией Фиголь. Эти политики c большой вероятностью продолжат работу в парламенте.

Участие ветеранов заксобрания в праймериз-2025 говорит, что округ делает ставку на проверенных депутатов с большим опытом законотворческой работы. А смогут ли они конкурировать с новыми лицами, покажет день выборов.

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В ЯНАО на предварительное голосование «Единой России» заявились опытные депутаты, чей стаж работы в региональном парламенте исчисляется годами. Среди них — как действующие парламентарии, так и те, кто уже успел зарекомендовать себя в предыдущих созывах. О том, кого можно назвать ветераном ямальского парламента читайте в материале URA.RU.   Сергей Ямкин, спикер заксобрания, в окружном парламенте с 2010 года: тогда он впервые стал депутатом пятого созыва, а уже в 2015 году возглавил его. В тот же период начал работу Виктор Казарин, который остается в законодательном собрании уже тринадцать лет.   Шестой созыв (2015-2020 годы) привел в заксобрание новых лиц: Эдуард Яунгад и Игорь Герелишин. Алексей Денисов пришел в парламент в 2019 году. Полина Шумова в 2020 году. Впрочем, она пробыла депутатом менее года, но сейчас вновь возвращается в окружную политику. Седьмой созыв (с 2020 года по настоящее время) представлен первым заместителем председателя Алексеем Ситниковым, Анастасией Казанцевой и Наталией Фиголь. Эти политики c большой вероятностью продолжат работу в парламенте. Участие ветеранов заксобрания в праймериз-2025 говорит, что округ делает ставку на проверенных депутатов с большим опытом законотворческой работы. А смогут ли они конкурировать с новыми лицами, покажет день выборов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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