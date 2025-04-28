Лишь восемь действующих депутатов из 18 от «Единой России» смогут попасть в следующий созыв Законодательного собрания ЯНАО. На предварительное голосование в окружной парламент завершилась регистрация, все желающие стать депутатами подали свои документы. О том, кто из депутатов ЕР не смог закрепиться у власти — в материале URA.RU.
Кто из депутатов смог сохранить свое кресло
«По данным предварительного голосования на Ямале в 2025 году, на праймериз на две выборные процедуры (выборы в гордуму Нового Уренгоя и в законодательное собрание ЯНАО) заявилось 139 кандидатов», — сообщается на сайте праймериз «Единой России». Среди них замечены кандидаты, которые планируют выдвинуться повторно.
Из действующих депутатов, которые смогли сохранить свое влияние и попасть на праймериз остались люди из трех групп: люди с опытом во власти (спикер Сергей Ямкин, вице-спикеры Наталия Фиголь и Виктор Казарин), представители «ЕР» (Анастасия Казанцева) и блок депутатов-медиков (Игорь Герелишин и Алексей Денисов). По версии собеседников URA.RU, они имеют большой шанс сохранить свои места в парламенте.
Власти хотят видеть популярных и работающих депутатов
При этом влияние КМНС в парламенте ослабляется. Депутат Тимофей Лаптандер, который пришел на замену сенатору Григорию Ледкову, не прошел регистрацию. Но усиливается блок и медицинской сферы: так, на праймериз заявились врач Сергей Токарев, который был доверенным лицом Владимира Путина на Ямале во время выборов и главврач больницы Тарко-Сале Пуровского района Евгений Евсеев.
Источники URA.RU говорят о том, что некоторых депутатов не допустили на праймериз, поэтому потребовались новые лица в заксобрании ЯНАО. Так, по словам собеседника, до праймериз не допустили сенатора Григория Ледкова. При этом, некоторых депутатов, по словам источника, не считали эффективными, поэтому им уже подготовили замену.
Политолог Александр Безделов говорит о том, что дело не только в эффективности созыва. «У ротации могут быть разные причины. Сейчас, например, когда истекли договоренности относительно пребывания некоторых депутатов, парламент решили обновить», — сообщает эксперт.
«Почему же это происходит только сейчас — ответ простой. Губернатор Дмитрий Артюхов пришел к власти в 2018 году, и к моменту созыва в 2020 его команда окончательно не сформировалась. Парламент должен работать в тесной связи с исполнительной властью», — рассказал Безделов URA.RU.
При этом собеседники, из депутатского корпуса сообщают, что реготделение «ЕР» не сомневается в победе на всех одномандатных округах. URA.RU публикует список кандидатов, у которых высоки шансы на победу на выборах по одномандатному округу:
- Алексей Денисов — первый одномандатный округ;
- Сергей Ямкин — второй одномандатный округ;
- Андрей Кугаевский (участвует впервые, мэр Ямальского района) — третий одномандатный округ;
- Игорь Герелишин — четвертый одномандатный округ;
- Алексей Агеев (участвует впервые, придет на замену Олегу Арно из «Газпром Добыча Ямбург» — пятый одномандатный округ;
- Алексей Скурихин (участвует впервые, гендиректор компании «Ачимгаз» — шестой одномандатный округ;
- Максим Солодов (сообщал, что не пойдет на праймериз и по итогу заявился, его видят на замену Надежде Гудковой) — седьмой одномандатный округ;
- Николай Шестопалов (участвует впервые, представитель для взаимодействия с властью от «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз») — восьмой одномандатный округ;
- Павел Кондратов (замдиректора единой дежурной диспетчерской службы Муравленко) — девятый одномандатный округ;
- Виктор Казарин — десятый одномандатный округ;
- Евгений Евсеев (участвует впервые, главврач больницы Тарко-Сале) — одиннадцатый одномандатный округ.
От «Единой России» Арно, Игнатов, Лаптандер, Каменская, Гордиенко, Степанов, Паршаков, Крюк и Костогриз. Сам парламент изменится почти на половину на выборах в 2025 году
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