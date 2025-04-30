Где в Москве посмотреть салют на День Победы: список мест

Салют на День Победы 9 Мая покажут на Поклонной горе
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Салют можно будет увидеть во время прогулки по Нагатинской, Дербеневской, Софийской и Пресненской набережным
Салют можно будет увидеть во время прогулки по Нагатинской, Дербеневской, Софийской и Пресненской набережным Фото:

9 мая в 22:00 в столице традиционно состоится праздничный салют, посвященный Дню Победы. Поклонная гора (смотровая площадка у музея) станет главной и самой масштабной локацией для просмотра салюта.

«Основными площадками для запуска фейерверков также станут: Измайловский парк, „Парк „Сокольники“, ВДНХ, Лужнецкая набережная, Южное Бутово“, — сообщает Подмосковье сегодня. Кроме того, салют будет хорошо виден с набережных: Нагатинской, Дербеневской, Софийской и Пресненской. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, федеральные телеканалы и онлайн-платформы организуют прямую трансляцию.

В Подмосковье точная информация о проведении салюта пока не объявлена, но в прошлом году он прошел в парке «Патриот». Продолжительность фейерверков составит около 10 минут.

Несмотря на угрозы со стороны нелегитимного главы Украины Владимира Зеленского, Парад Победы остается без изменений. При этом праздничный концерт на Красной площади в этом году проводить не будут.

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9 мая в 22:00 в столице традиционно состоится праздничный салют, посвященный Дню Победы. Поклонная гора (смотровая площадка у музея) станет главной и самой масштабной локацией для просмотра салюта. «Основными площадками для запуска фейерверков также станут: Измайловский парк, „Парк „Сокольники“, ВДНХ, Лужнецкая набережная, Южное Бутово“, — сообщает Подмосковье сегодня. Кроме того, салют будет хорошо виден с набережных: Нагатинской, Дербеневской, Софийской и Пресненской. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, федеральные телеканалы и онлайн-платформы организуют прямую трансляцию. В Подмосковье точная информация о проведении салюта пока не объявлена, но в прошлом году он прошел в парке «Патриот». Продолжительность фейерверков составит около 10 минут. Несмотря на угрозы со стороны нелегитимного главы Украины Владимира Зеленского, Парад Победы остается без изменений. При этом праздничный концерт на Красной площади в этом году проводить не будут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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