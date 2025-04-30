В Екатеринбурге силовики задержали хранительницу «Белой башни»

В Екатеринбурге задержали архитектора и хранителя «Белой башни» Полину Иванову. Причиной послужил пост в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), рассказал URA.RU источник в силовой среде.
«Составлен протокол по 20.3.3 КоАП РФ. У нее должно было быть выступление в „Самоцвете“ в 19:30, она его отменила», — пояснил собеседник. В соцсетях 24 февраля 2022-го Иванова выступила против спецоперации РФ на Украине, опубликовав агитационный пост.
Ранее URA.RU сообщало об отмене выступления Ивановой в Ельцин Центре. Архитектор рассказала, что инициатива отмены была не ее, а причину срыва презентации называть не стала. Однако известно, что в одном из telegram-каналов появился пост про активистку, где ее называли «куратором анти-Z протестов». Позже сообщение репостнули в канал «Русской общины», а через два часа презентацию отменили.
Иванова входит в арх-группу Podelniki, которая более 10 лет сохраняет архитектурный облик «Белой башни». В 2023 году команда запустила сбор средств на реставрацию объекта, требуется около 60 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!