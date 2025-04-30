Стало известно, какое наказание грозит звезде «Реальных пацанов» Бежаняну

У вице-спикера Осинской думы и актера из «Реальных пацанов» Армена Бежаняна прошли обыски. Об этом Армен Бежанян рассказал агентству URA.RU. Мы решили изучить, что грозит актеру за вменяемое правонарушение согласно Уголовному Кодексу РФ.
«Нарушение правил охраны и использования недр <…> наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей. <…> Либо исправительными работами на срок до двух лет», — сказано в статье 255 УК РФ. Наказание также может быть в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо в виде обязательных работ.
Ранее URA.RU рассказывало, что Армен Бежанян, известный по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», попал под уголовное преследование. Ущерб от деятельности бизнесмена оценивается в 140 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!