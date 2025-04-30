Пермский актер и депутат Армен Бежанян рассказал об обысках

Следователи СУ СК по Пермскому краю провели обыски у осинского депутата и бизнесмена Армена Бежаняна. Также они изъяли документацию, касающуюся его бизнеса. Об этом Бежанян рассказал URA.RU. Он пояснил, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ч1 ст 255 УК РФ (нарушение правил охраны использования недр).
«Сегодня утром мне дали уведомление о возбуждении уголовного дела. Надо посмотреть, что мне инкриминируют [следователи], как они расчеты делали. Мне вот только телефон что телефон вернули, все оттуда скачали. Провели обыски в бухгалтерии, изъяли документацию», — рассказал URA.RU Бежанян. Он пояснил агентству, что уголовное дело связано с добычей недр в Осе.
«Дело в том, что у меня есть лицензия на добычу недр. Она продолжает действовать, но с 12 июня 2024 года была приостановлена в части добычи песчано-гравийной смеси в связи с нерестовым периодом. В этом период мы остановили все работы, техники [на участке] вообще не было. То есть, с чем связаны нарушения — мне не понятно», — отметил Бежанян. По его словам, в 2024 году на участке, где фирма Бежаняна ведет добычу недр, проверку проводила природоохранная прокуратура. После проверки бизнесмена привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Сам Бежанян связал уголовное преследование с его политическими амбициями и попыткой пройти в Госдуму. На запрос, отправленный URA.RU в СУ СК по Прикамью, в ведомстве не ответили.
Ранее агентство рассказывало, что Армен Бежанян, известный по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», попал под уголовное преследование. Ущерб от деятельности бизнесмена оценивается в 140 млн рублей.
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