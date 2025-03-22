СК России сообщили о новых доказательствах преступлений ВСУ

Следователи выявили новые доказательства преступлений ВСУ в Судже в Курской области. В частности, случаи убийств мирных жителей были зафиксированы в селе Заолешенка и Казачья Локня, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Так, следствием установлено, что в августе 2024 года в селе Заолешенка Суджанского района украинским военным был убит местный житель, проезжавший по улице на велосипеде», — заявила Петренко. Ее слова приводи telegram-канал СК.
Она также сообщила о случаях зверства ВСУ в селе Казачья Локня, где украинские боевики после жестких пыток убили российского военнослужащего. Это произошло в августе 2024 года. Там же был расстрелян в спину муж местной жительницы, направлявшийся в магазин. В январе 2025 года в городе Суджа произошло убийство женщины в результате сброса снаряда на частный дом.
Петренко сообщила, что следователи продолжают работу с пострадавшими от преступлений украинских формирований. Они активно работают со свидетелями насилия, убийств мирных жителей и российских военных на ранее оккупированной ВСУ территории.
Ранее Следственный комитет (СК) России начал уголовное дело в связи с терактом, совершенным украинскими военными в Курской области, где были убиты мирные жители в селе Черкасское Поречное. По словам Петренко, ВСУ убили как минимум четырех человек, тела которых были найдены с признаками насильственной смерти.
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