Правительство внесло законопроект об упрощенной передачи аэропортов инвесторам

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Новый закон поможет привлечь больше инвестиций в развитие воздушного транспорта
Новый закон поможет привлечь больше инвестиций в развитие воздушного транспорта Фото:

Правительство РФ предложило новый закон, который упростит передачу аэропортов и другой авиаинфраструктуры частным инвесторам. Он уже внесен в Госдуму. 

«Государственным и муниципальным унитарным предприятиям хотят разрешить напрямую передавать инвесторам право владения или пользования инфраструктурой воздушного транспорта» — говорится в документе. Его приводит «Парламентская газета».

Если закон примут, госпредприятия смогут напрямую заключать договоры с бизнесом на управление аэропортами, что поможет привлечь больше инвестиций в развитие воздушного транспорта. Отмечается, что это значительно ускорит процедуру передачи воздушных гаваней. 

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Правительство РФ предложило новый закон, который упростит передачу аэропортов и другой авиаинфраструктуры частным инвесторам. Он уже внесен в Госдуму.  «Государственным и муниципальным унитарным предприятиям хотят разрешить напрямую передавать инвесторам право владения или пользования инфраструктурой воздушного транспорта» — говорится в документе. Его приводит «Парламентская газета». Если закон примут, госпредприятия смогут напрямую заключать договоры с бизнесом на управление аэропортами, что поможет привлечь больше инвестиций в развитие воздушного транспорта. Отмечается, что это значительно ускорит процедуру передачи воздушных гаваней. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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