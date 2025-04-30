Правительство внесло законопроект об упрощенной передачи аэропортов инвесторам

Правительство РФ предложило новый закон, который упростит передачу аэропортов и другой авиаинфраструктуры частным инвесторам. Он уже внесен в Госдуму.
«Государственным и муниципальным унитарным предприятиям хотят разрешить напрямую передавать инвесторам право владения или пользования инфраструктурой воздушного транспорта» — говорится в документе. Его приводит «Парламентская газета».
Если закон примут, госпредприятия смогут напрямую заключать договоры с бизнесом на управление аэропортами, что поможет привлечь больше инвестиций в развитие воздушного транспорта. Отмечается, что это значительно ускорит процедуру передачи воздушных гаваней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.