В Перми перекроют Коммунальный мост

В Перми в начале мая стартует ремонт дорожного покрытия Коммунального моста через Каму. Движение транспорта по мосту будет временно ограничено. Об этом сообщила администрация Перми на своем сайте.
«Дорожные работы на проезжей части Коммунального моста через реку Каму начнутся с наступлением благоприятных погодных условий. В связи с этим движение транспорта на ремонтируемом участке временно ограничат: автомобили смогут передвигаться по двум полосам — в каждом направлении, с частичным перекрытием полосы на участке ремонта», — рассказали в мэрии.
Ограничения движения по Коммунальному мосту будет действовать в три этапа:
- с 5:00 2 мая до 6:00 5 мая,
- с 0:00 8 мая до 5:00 9 мая,
- с 5:00 10 мая до 6:00 12 мая.
В рамках ремонта подрядчик «Стройград Плюс» проведет работы по ремонту ливнеприемных колодцев и люков, а также устранит дефекты асфальтобетонного покрытия возле них. Власти города рекомендуют жителям, чьи маршруты проходят через Коммунальный мост, выезжать заранее, соблюдать дистанцию и быть внимательными на участке работ.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за 2024 год провели реконструкцию 15 мостов. Уточняется, что были отремонтированы мосты через реки Колву, Чусовая, Пешковка и Кама. На автодороге Чернушка-Куеда провели капитальный ремонт мостов. Также обновили путепроводы на Восточном обходе Перми и в Кизеле.
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