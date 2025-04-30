30 апреля 2025

Путин поведал историю о своем дедушке, который потерял жену на войне

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Путин вспомнил письмо деда
Путин вспомнил письмо деда Фото:
новость из сюжета
В России проходит просветительский марафон «Знание. Первые»

Дед президента России Владимира Путина потерял жену в ходе Великой Отечественной войны. Она умерла у него на руках от огнестрельного ранения. Об этом глава государства рассказал на просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Жена деда понимает, что умирает, а ему говорит: „Не плачь, не расстраивай меня“. Умирая, думает о нем», — слова Путина прозвучали на полях мероприятия, трансляцию вели организаторы на официальном сайте. Супруга деда умерла из-за попадания пули в живот. Президент узнал об этом, когда прочитал письмо своего дедушки. В конце письма был призыв «Бить гадов».

Путин подчеркнул, что дедушка был малограмотным деревенским человеком, однако к своему сыну обращался на «вы» в письме. Российский лидер призвал молодежь помнить о подвигах предков.

Ранее Путин сообщил, что большую часть сведений о Великой Отечественной войне в истории его семьи он получил от своей матери. Он добавил, что она делилась с ним воспоминаниями о тех временах, особенно о трудностях, с которыми сталкивалась семья во время блокады, когда его отец воевал на фронте.

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Дед президента России Владимира Путина потерял жену в ходе Великой Отечественной войны. Она умерла у него на руках от огнестрельного ранения. Об этом глава государства рассказал на просветительском марафоне «Знание. Первые». «Жена деда понимает, что умирает, а ему говорит: „Не плачь, не расстраивай меня“. Умирая, думает о нем», — слова Путина прозвучали на полях мероприятия, трансляцию вели организаторы на официальном сайте. Супруга деда умерла из-за попадания пули в живот. Президент узнал об этом, когда прочитал письмо своего дедушки. В конце письма был призыв «Бить гадов». Путин подчеркнул, что дедушка был малограмотным деревенским человеком, однако к своему сыну обращался на «вы» в письме. Российский лидер призвал молодежь помнить о подвигах предков. Ранее Путин сообщил, что большую часть сведений о Великой Отечественной войне в истории его семьи он получил от своей матери. Он добавил, что она делилась с ним воспоминаниями о тех временах, особенно о трудностях, с которыми сталкивалась семья во время блокады, когда его отец воевал на фронте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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