30 апреля 2025

Путин назвал вещь, без которой нельзя предсказать будущее

Путин: если понять, какой ценой досталась победа в ВОВ, можно определить будущее
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин: понимание цены Победы может правильно определить будущее России
Путин: понимание цены Победы может правильно определить будущее России Фото:
новость из сюжета
В России проходит просветительский марафон «Знание. Первые»

Лишь помня о подвиге тех, кто защищал Родину в Великой Отечественной войне, можно грамотно выстраивать приоритеты государства на ближайшие годы и десятилетия. Об этом заявил на просветительском марафоне «Знание. Первые» президент РФ Владимир Путин. 

«Только понимая, какой ценой достались нам наш сегодняшний и наш завтрашний день и что сделали наши предки, наши отцы, защищая Родину. И можно только в этом случае правильно определить будущее и приоритеты наших действий на сегодня, на среднесрочную и на более отдаленную перспективу», — сказал глава государства.

Ранее российский лидер на марафоне призвал молодежь хранить память о героизме предков. Путин на марафоне «Знание. Первые» рассказал трагическую историю гибели жены своего деда во время Великой Отечественной войны. Женщина скончалась от пулевого ранения в живот на его руках, успев перед смертью попросить не плакать, чтобы не расстраивать супруга. Эти подробности глава государства узнал из письма деда, которое заканчивалось призывом «Бить гадов».

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Лишь помня о подвиге тех, кто защищал Родину в Великой Отечественной войне, можно грамотно выстраивать приоритеты государства на ближайшие годы и десятилетия. Об этом заявил на просветительском марафоне «Знание. Первые» президент РФ Владимир Путин.  «Только понимая, какой ценой достались нам наш сегодняшний и наш завтрашний день и что сделали наши предки, наши отцы, защищая Родину. И можно только в этом случае правильно определить будущее и приоритеты наших действий на сегодня, на среднесрочную и на более отдаленную перспективу», — сказал глава государства. Ранее российский лидер на марафоне призвал молодежь хранить память о героизме предков. Путин на марафоне «Знание. Первые» рассказал трагическую историю гибели жены своего деда во время Великой Отечественной войны. Женщина скончалась от пулевого ранения в живот на его руках, успев перед смертью попросить не плакать, чтобы не расстраивать супруга. Эти подробности глава государства узнал из письма деда, которое заканчивалось призывом «Бить гадов».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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