Путин признался, где ночует в последнее время

Последние три года президент РФ Владимир Путин в основном ночует в своей рабочей резиденции в Кремле. Об этом рассказал он сам.
«Последние три года — в основном здесь», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Президент России продемонстрировал в Кремле спальни, библиотеку и домашнюю церковь.
30 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал фильм, посвященный 25-летнему руководству Путина. Он призвал россиян посмотреть его, подчеркнув, что над проектом работали талантливые специалисты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.