30 апреля 2025

Путин признался, где ночует в последнее время

В последние три года Путин преимущественно ночует в своей резиденции в Кремле
© Служба новостей «URA.RU»
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В последние три года Путин ночует в Кремле
В последние три года Путин ночует в Кремле Фото:

Последние три года президент РФ Владимир Путин в основном ночует в своей рабочей резиденции в Кремле. Об этом рассказал он сам.

«Последние три года — в основном здесь», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Президент России продемонстрировал в Кремле спальни, библиотеку и домашнюю церковь.

30 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал фильм, посвященный 25-летнему руководству Путина. Он призвал россиян посмотреть его, подчеркнув, что над проектом работали талантливые специалисты.

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Последние три года президент РФ Владимир Путин в основном ночует в своей рабочей резиденции в Кремле. Об этом рассказал он сам. «Последние три года — в основном здесь», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Президент России продемонстрировал в Кремле спальни, библиотеку и домашнюю церковь. 30 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал фильм, посвященный 25-летнему руководству Путина. Он призвал россиян посмотреть его, подчеркнув, что над проектом работали талантливые специалисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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