Хранительница свердловской «Белой башни» опровергла новость о своем задержании

Архитектор и хранитель «Белой башни» в Екатеринбурге Полина Иванова опровергла информацию о своем задержании. Об этом девушка написала в своих социальных сетях.
«Я не задержана, я дома. На меня составлен протокол о дискредитации вооруженных сил. Но я очень-очень сильно испугана», — написала архитектор в telegram-канале.
Информация о задержании Ивановой появилась 30 апреля. Поводом для составления протокола стал пост в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), опубликованный 24 февраля 2022 года, в котором она выступила против спецоперации на Украине. После появления публикаций о ней в telegram-каналах были отменены ее публичные выступления, в том числе презентация в Ельцин Центре.
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