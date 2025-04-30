30 апреля 2025

Хранительница свердловской «Белой башни» опровергла новость о своем задержании

© Служба новостей «URA.RU»
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На Полину Иванову составлен протокол о дискредитации вооруженных сил
На Полину Иванову составлен протокол о дискредитации вооруженных сил Фото:

Архитектор и хранитель «Белой башни» в Екатеринбурге Полина Иванова опровергла информацию о своем задержании. Об этом девушка написала в своих социальных сетях.

«Я не задержана, я дома. На меня составлен протокол о дискредитации вооруженных сил. Но я очень-очень сильно испугана», — написала архитектор в telegram-канале.

Информация о задержании Ивановой появилась 30 апреля. Поводом для составления протокола стал пост в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), опубликованный 24 февраля 2022 года, в котором она выступила против спецоперации на Украине. После появления публикаций о ней в telegram-каналах были отменены ее публичные выступления, в том числе презентация в Ельцин Центре.

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Архитектор и хранитель «Белой башни» в Екатеринбурге Полина Иванова опровергла информацию о своем задержании. Об этом девушка написала в своих социальных сетях. «Я не задержана, я дома. На меня составлен протокол о дискредитации вооруженных сил. Но я очень-очень сильно испугана», — написала архитектор в telegram-канале. Информация о задержании Ивановой появилась 30 апреля. Поводом для составления протокола стал пост в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), опубликованный 24 февраля 2022 года, в котором она выступила против спецоперации на Украине. После появления публикаций о ней в telegram-каналах были отменены ее публичные выступления, в том числе презентация в Ельцин Центре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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